¿Cuánto dura el juego de Zelda Breath of the Wild?

Este título sin duda cautivará la atención de varios jugadores. Cuánto tiempo dura el Zelda Breath of the Wild.

Zelda Breath of the Wild

En este 2023, el mundo de los de los videojuegos le proporciona a cada gamer la posibilidad de sumergirse en nuevos mundos, también de asumir nuevos retos con la intención de poner a prueba todas sus habilidades y por supuesto convertirse en un gran referente. En este oportunidad, Zelda Breath of the Wild, creado por la filial de Nintendo EPD en compañía con Monolith Soft, te propone una serie de desafíos que deberás realizar con el objetivo de salvar a una princesa en un escenario cargado de pruebas en las cuales tendrás que visitar cuatro territorios para poder retornarle la esperanza a un pueblo que n se encuentra aterrorizado. Cuál es la duración que tiene este juego.

Lo más importante es detallar un poco el contexto de este juego: Hyrule, escenario del videojuego se encuentra aterrorizado por la presencia de Ganon, quien no bajó la guardia. En esta aventura aparece el personaje principal, Link, que deberá proteger a todos los residentes de este reino y por supuesto rescatar a la princesa Zelda en un recorrido en donde deberás transitar y superar varias pruebas para así poder superar los diferentes obstáculos que se te presenten en el camino.

¿Cuál es su duración?

Este es un aspecto muy relativo y dependerá de la astucia de cada gamer. Breath of the Wild tiene una historia principal que no es demasiado larga, incluso lo puedes superar en dos horas. Pero realmente es un mundo mágico dentro del cual tendrás varias posibilidades para poder cumplir tus objetivos y superar las pruebas. En general, la duración aproximada para todos los jugadores estaría en torno a las 25-30 horas de juego.

¿Qué diferencias hay entre las versiones Switch y Wii U

Es importante remarcar que no existe ninguna diferencia en contenido y posibilidades, probablemente los detalles diferenciales estén relacionados con la parte netamente visual. Es importante remarcar que la versión de Switch se ve un poco mejor debido a que tiene una mejor optimización. Pero, insistimos que son aspectos mínimos. Al jugador que le agrada la historia, se concentrará más en otros aspectos.

¿Tiene modo multijugador?

No lo tiene. En Breath of the Wild no existe la posibilidad del modo multijugador.

Por dónde puedo jugar al Zelda Breath of the Wild

Vale la pena remarcar que este juego está disponible para consolas Wii U y Nintendo Switch.