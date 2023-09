Counter Strike 2 ya tiene fecha de lanzamiento: cuándo será

La cuenta de Counter Strike en Twitter publicó un posteo que hizo delirar a los fanáticos del popular shooter. Cuándo llegará la segunda entrega del videojuego.

El mundo del gaming espera con ansias la llegada del Counter Strike 2 y desde la cuenta oficial del videojuego en Twitter revelaron la fecha en la que podría desembarcar la segunda entrega de uno de los FPS más populares de la historia. Cuándo llegará al mercado el título que ya tiene confirmado un mapa clásico que los jugadores de todo el mundo sabrán disfrutar.

La cuenta oficial de Counter Strike 2 en Twitter posteó una publicación que hizo delirar a los fanáticos del popular shooter multijugador. "What are you doing next Wednesday?" ("¿Qué estarán haciendo el próximo miércoles?"), escribieron en la tarde del 20 de septiembre, en alusión al miércoles 27 de septiembre.

Aunque todavía no se sabe si ese día se anunciará la fecha de estreno o si efectivamente ya estará disponible para su descarga, lo cierto es que la publicación hizo explotar a los fanáticos de Counter Strike, que esperan con ansias una nueva entrega a más de 10 años de la aparición de CS: GO.

Cuáles fueron los últimos rumores

Por ahora se pueden saber algunos rumores sobre este nuevo Counter Strike. Podemos decirte que lo vas a poder jugar en el motor Source 2. Por ello, las tasas de tick van a quedar en el ayer ya que, es un juego totalmente nuevo y además interactivo.

Qué es el Motor Source 2

Fue lanzado en el 2004 y previamente se ejecutaba en un motor que tenía una apariencia un poco desactualizada con respecto a los competidores directos. Con este nuevo Source 2, cada jugador gozará de mejores gráficos y un funcionamiento mucho más fluido que permitirá que la experiencia sea inolvidable.

Cómo serán los mapas

En este nuevo título habrán algunas actualizaciones. Serán mas brillantes e iluminados. Algunos mapas recibieron algunos retoques y otros tendrán modificaciones totalmente evidentes. Se espera que retornen los más codiciados por la comunidad gamer.

"Servidores Sub-Tick"

Vale ya lo había dicho todo por medio de un video en su canal oficial de Youtube. En ese escenario puso fin al debate sobre las velocidades y en este sentido agregó que será mucho más rápido. Será un juego fluido en donde ya no se culpará a otros factores para no deleitarse con este gran e histórico videojuego.

Varias novedades en esta nueva entrega

Sabemos bien que cada compañía se esfuerza para realizar mejoras o cambios y este juego no es la excepción a la regla.