Call of Duty: Vanguard tiene fecha de lanzamiento, precio estimado y tráiler oficial

Activision presentó oficialmente la nueva entrega de CoD en un evento en Warzone. Llegará el 5 de noviembre y en Argentina costará alrededor de 8 mil pesos.

Con un evento virtual en Warzone, Activision presentó oficialmente Call of Duty: Vanguard, el presente de la reconocida franquicia de shooters en primera persona desarrollado por Sledgehammer Games. La saga volverá a apostar por la acción ambientada en la Segunda Guerra Mundial como ya había anticipado El Destape. Además, se confirmó que estará disponible mundialmente desde el 5 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC a través de Battle.net. y que en Argentina costará alrededor de 8 mil pesos.

Después de algunos meses llenos de rumores e informaciones cruzadas, finalmente Activision mostró al mundo entero Call of Duty: Vanguard. Lo hizo a través de un evento en Warzone al que pudieron acceder todos los jugadores del battle royale. A diferencia de las últimas entregas, la nueva parte de la popular franquicia de videojuegos de disparos en primera persona volverá a sus inicios: estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

No habrá que esperar mucho para poder empezar a disfrutar de este videojuego, que el equipo desarrollador no quiere que sea catalogado como "juego de transición". Call of duty: Vanguard estará disponible en todo el mundo desde el 5 de noviembre y llegará para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. En Argentina, el costo del videojuego rondará los 8 mil pesos. La nueva entrega de la popular franquicia presentará una historia ficticia protagonizada por las Fuerzas Especiales, un grupo de soldados que se adentrarán en Alemania durante el final de la guerra para eliminar el Proyecto Fénix, un movimiento cuyo objetivo es mantener en pie al ejército nazi.

Las misiones no se limitarán a lo que suceda en Europa sino que también habrá combates en África del Norte, los Frentes Oriental y Occidental y en el Pacífico. Las impresionantes cinemáticas que pueden verse en el tráiler presentado este jueves 19 de agosto serán una constante del juego, para el que utilizaron el mismo motor gráfico que en CoD: Modern Warfare. Si bien la campaña será muy particular e interesante, hoy en día es fundamental que esta clase de juegos también ofrezcan un modo multijugador. Y el caso de Vanguard no será la excepción.

Con el lanzamiento del nuevo título de Call of Duty habrá 20 mapas diferentes, de los que dieciséis serán para partidas de 6 contra 6, mientras que los cuatro restantes serán para enfrentamientos de 2 vs 2. Todos estos mapas estarán ambientados en los cuatro escenarios claves del modo campaña mencionados anteriormente. También habrá una especie de Battle royale para grupos más pequeños de jugadores.