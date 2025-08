¿Cada cuánto hay que cambiar los botines para jugar al fútbol?

Cada cuánto se cambian los botines de fútbol.

La pelota es fundamental para desarrollar un partido de fútbol, pero también son los botines que usan cada uno de los participantes que pisan el campo de juego. Es un instrumento clave para poder desplazarse de la manera correcta y obtener un control absoluto del balón. Algo que obliga a un cierto cuidado y considerar la idea de renovarlos después de un uso prolongado.

Desde hace un tiempo, el calzado deportivo es un atractivo en sí porque las marcas le pagan a los deportistas para que los modelen y hasta los usen en determinados encuentros. Lionel Messi es el claro ejemplo, ya que en los mundiales usa ediciones especiales que luego salen a la venta. Algunos modelos cuentan con una desarrollo tecnológico que puede entregar mejores condiciones de agarre o ser de gran utilidad al momento de lanzarse en velocidad.

"¿Cómo vas a cambiar los botines cada un mes? Jajajajaj, no hay chance de que sea verdad", expresó Lauti_rioss, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una pregunta que se desprende después de ver un video en donde varios participantes señalan cuáles son sus necesidades. Uno expuso que el calzado puede llegar a durarle entre tres o cuatro años, pero esto depende bastante de la cantidad de partidos que afronte.

Lo cierto es que se aconseja que los botines se tengan que cambiar en un periodo no mayor a los 12 meses. Aquellos que hagan un uso ocasional, que puede ir desde un partido o dos por semana, deben renovarlos de un año para el otro. Mientras que los utilizan al par de botas más de seis veces por quincena se les recomienda que cada ocho meses renueven su equipación. Esto es producto de que se van gastando de gran manera y se pierden los beneficios que poseen.

Si no es posible renovar en el tiempo señalado, se desprende un consejo más que considerable y es que se recomienda hacer una importante inversión en la compra de un producto de calidad. Aquellos que disponen de materiales sintéticos ofrecen una mayor durabilidad contra los de cuero. Por otro lado, es aconsejable contar con dos pares en caso de que la persona entre en la semana y los sábados afronte un partido oficial.

¿Por qué no hay fútbol en el comienzo de agosto?

La agenda de partidos correspondientes al Torneo Clausura que es organizado por la Liga Profesional señala que el primer fin de semana de agosto no tendrá partidos. Si habrá duelos mano a mano en la Copa Argentina, como son los de Belgrano vs. Independiente, River vs. San Martín de Tucumán, San Lorenzo vs. Tigre y Racing vs. Deportivo Riestra.

El motivo de esta decisión es que cuando se sorteó el fixture, la AFA decidió cancelar la actividad por la presencia de las PASO que luego fueron suspendidas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, se mantuvo lo organizado y que la copa nacional tome el protagonismo correspondiente para agilizar su definición.

Agenda de partidos

Viernes:

Belgrano vs. Independiente / 18:15 / TyC Sports.

Lanús vs. Huracán / 20:45 / TyC Sports.

Sábado:

San Lorenzo vs. Tigre / 16:15 / TyC Sports.

San Martín de Tucumán vs. River / 21:10 / TyC Sprots.

Domingo: