Dolor en el fútbol argentino: murió el Brujo Manuel por coronavirus

El Brujo Manuel murió a los 61 años, tras complicarse su cuadro de coronavirus

En las últimas horas se conoció una triste noticia para el mundo del fútbol: a los 61 años murió Manuel Valdez, mejor conocido como el Brujo Manuel. A mediados de abril, el reconocido acompañante de equipos argentinos había sido diagnosticado con coronavirus y se temía por su estado ya que se trataba de un paciente de riesgo por ser diabético. Su cuadro de salud fue agravándose con el correr de los días y recientemente había sufrido una recaída provocada por una neumonía, por lo que debió ser internado en terapia intensiva.

Que el fútbol es un espacio muy adepto a las cábalas no es una novedad, por eso alrededor de la pelota siempre hubo personajes místicos que colaboraban a que esas ideas se mantengan en el tiempo. Uno de los personajes más reconocidos en los últimos años era el Brujo Manuel. Valdez se hizo famoso mediáticamente luego de ayudar al plantel de Estudiantes de La Plata que ganó la Copa Libertadores 2009, con Juan Sebastián Verón como capitán y con Alejandro Sabella sentado en el banco de suplentes como director técnico.

En esa oportunidad, el Brujo Manuel conoció al actual vicepresidente de la institución platense y desde entonces se convirtió en un colaborador cercano del equipo pincha. De la misma manera, el místico acompañó al plantel de Independiente que ganó la Copa Sudamericana 2017, comandado por Ariel Holan. Para aquel certamen, el Brujo Manuel trabajó junto al Rojo cuando el equipo de Avellaneda le ganó a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El personaje místico también acompañó a otros planteles, como el de Newell's, pero su presencia más recordada fue cuando la selección nacional visitó a Ecuador en un partido definitorio por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018. En esa oportunidad, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli logró asegurar su clasificación a la Copa del Mundo gracias a la victoria por 3-1, con un triplete de Lionel Messi.

El Brujo Manuel acompañó al plantel de Independiente que salió campeón de la Copa Sudamericana 2017 en el Maracaná.

Pero el Brujo Manuel no solo acompañaba planteles de fútbol sino que también atendía a decenas de fieles que se acercaban desde La Plata y todo el país a su consultorio ubicado en Joaquín Gorina (La Plata). El mismo Valdez en alguna oportunidad había revelado ante TyC Sports que él había nacido "así" y no lo había elegido: "Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso".