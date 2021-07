Flor de la V destrozó a la candidata de Bullrich por sus dichos sobre Malvinas: “Ofende a los caídos”

La vedette se explayó en un contundente discurso sobre su indignación ante la presencia de la dirigente en una lista de precandidatos a legisladores.

La conductora de televisión y actriz Florencia de la V arremetió contra la precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet, por sus declaraciones sobre las Malvinas. En un 2 de abril, la miembro de la lista encabezada por María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires aseguró que las islas no son argentinas y así vapuleó la memoria de todos los caídos en la lamentable guerra de 1982, promovida por la última dictadura cívico militar.

“Lo que ella tuiteó fue: ‘Las Malvinas no son y nunca fueron argentinas’”, informó la periodista Diana Deglauy sobre las palabras que Ajmechet había publicado. Con poco control de su indignación, de la V lanzó: “Justo ayer surgió este debate de los candidatos famosos y con Diana dijimos ‘a ver, ¿quiénes son los candidatos postulados para estas próximas elecciones?’ Y esta chica, que es la candidata de Patricia Bullrich, está en la lista y el 2 de abril escribió eso sobre las Malvinas”.

“¿Queremos como representantes del pueblo argentino a esa persona que no quiere a nuestro país. No solamente ofende a la Argentina, también a todos los caídos y ex combatientes. Me parece que es para debatir que una candidata a diputada haya publicado eso, es extremadamente sensible para nuestro país”, concluyó su descargo la ex conductora de La Pelu y demostró cuánta indignación le produjeron las declaraciones de Ajmechet. Luego, uno de los compañeros de Flor le preguntó si su crítica tenía que ver con una posible candidatura suya a la política y la vedette dejó en claro que se abocará a la política por el momento.

Fuertes críticas de Filmus

En El Destape Radio, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, compartió su desprecio por el pensamiento de la precandidata de Juntos por el Cambio. "Los tuits no solo plantean que hay que entregar a los británicos las Malvinas, sino que muestran un desprecio por la Argentina. Hay una cuestión más grave que tiene que ver con una desvalorización de todo lo nacional. Es ridículo para una historiadora decir que no tenemos argumento histórico sobre las islas”, sostuvo el político y agregó un esperanzador dato sobre el espíritu soberano que reina en relación a las Malvinas: “Más del 80% de los argentinos afirmó que es fundamental que los gobiernos mantengan firme el reclamo sobre las islas. Eso marca un consenso enorme, que es difícil que en otro país ocurra, que de generación en generación se transmita este sentimiento de homenaje a quienes cayeron combatiendo por Malvinas”.