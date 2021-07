Patricio Giménez fulminó a Florencia de la V: "¿A quién te comiste?"

Luego de que la actriz lo tildase de mantenido, el hermano de Susana Giménez utilizó el filtro de El Guasón para responderle.

Furioso, Patricio Giménez uso su cuenta de Instagram con el filtro de El Guasón para criticar a Florencia de la V, luego de que ella lo tildase de "vago" y "mantenido por la hermana". "¿A quién te comiste? ¿A quién le ganaste?", sentenció el hermano de Susana.

Radicado en Uruguay junto a Susana Giménez, Patricio reapareció en sus redes sociales para dejar varias críticas a Argentina durante los últimos meses, Al parecer, los comentarios molestaron a Florencia de la V que lo cuestionó argumentando que "es un caradura que vive de la hermana". A través de su cuenta de Instagram, Patricio usó el filtro del popular villano de Batman para responderle con ironía.

“A mí lo que me molesta de la Argentina es la corrupción, la mediocridad y la impunidad. Yo amo la Argentina, no amo lo que hicieron de la Argentina”, expresó, justificando su permanencia en Uruguay. Y fulminó: “Y a vos Florencia De la V, como vos elegiste llamarte, te recuerdo que te reías de cuando yo trabajaba en los cruceros desde los 17 años y me cambié el nombre a Jhonny Frank. Vos te podés cambiar el nombre, pero yo no, ¿por qué? ¿Desde qué soberbia hablás siempre? ¿A quién te comiste? ¿A quién le ganaste? (...)”.

Siguiendo su ataque contra la actriz, señaló: “Te recuerdo que siempre humildemente me gané la vida y no le pedí nada a nadie y no necesito ni mucha guita, ni muchas cosas, ni mucha fama para ser feliz. Te mando un beso”. Días atrás se supo que Patricio Giménez participará en MasterChef Celebrity Uruguay y ya no vive en la mansión de la diva de los teléfonos.

En una reciente entrevista con el mismo medio, Patricio había expresado lo que Uruguay significaba para él: "Con los grandes amores de mi vida he estado en Uruguay. Algunas fueron de nacionalidad. Una novia que fue importante para mí se llamaba Natalia. Pero después con el resto de mis parejas he compartido Uruguay. En algún momento de nuestra relación estuvo presente”, dijo en su momento. Al ser consultado sobre su estado sentimental, señaló: “El corazón de Patricio está bien. A mi mucho de mi vida privada no me gusta hablar ni para decir que si ni para decir que no. Pero me encuentro en un momento de sobrellevar cosas", cerró.