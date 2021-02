"Profunda tristeza", la dolorosa reflexión de Flor de la V La actriz y vedette pidió por una sociedad más justa y menos violenta en la que las mujeres no teman salir de su casa y no volver a ver a sus familias. "No estamos todas falta ÚRSULA" fue el título de la publicación de Instagram de Flor de la V.

19 de febrero, 2021 | 15.59 Flor de la V publicó una profunda reflexión sobre lo que deben vivir las mujeres en nuestra sociedad. El asesinato de la joven de 18 años Úrsula Bahillo a manos de su ex novio y policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez generó una importante ola de repudios en toda la sociedad. El ambiente del espectáculo tampoco fue ajeno, y entre las reflexiones de algunas figuras resaltó la de Flor de la V, que expresó que sueña con "una sociedad donde una mujer salga de su casa sin el miedo de pensar si va volver a ver a su familia". Evasión en Argentina: Los ricos fuera de borda A través de un posteo en su cuenta de Instagram que tituló "No estamos todas falta ÚRSULA", la actriz y vedette hizo un repaso sobre sus deseos para la sociedad en "esta lucha transfeminista". "Una sociedad en la que nuestras hijas habiten el espacio público sin miedo, puedan subir a un colectivo, tren o andar en bicicleta tranquilas", agregó Florencia en su publicación. El posteo lo realizó en el marco del pedido de justicia por el femicidio de Úrsula y la masiva marcha que el miércoles realizó la organización Ni Una Menos a las puertas de Tribunales. MÁS INFO Violencia de género Cuatro años de cárcel para el femicida de Úrsula por otro ataque a una mujer Además, la actriz ponderó la importancia tanto de las instituciones como de la Educación Sexual Integral (ESI) para que femicidios como el de Úrsula no vuelvan a suceder: "Anhelo una sociedad con instituciones libres de violencia machista, con educación laica, en la que la policía no ostente fácilmente el gatillo, una sociedad donde todes les niñes tengan conectividad, donde la Ley ESI se cumpla". Entre los hashtag que Flor usó para cerrar su publicación están #JusticiaParaÚrsula y #Elmachismomata. En la publicación anterior, la actriz y vedette había compartido una imagen con su esposo y sus dos hijos en la que reflexionaba, como mamá, sobre la "profunda tristeza" y el miedo que siente. También resaltó lo difícil que le resulta educarlos en "una sociedad binaria, machista y patriarcal". "Estoy convencida, por eso milito de manera perseverante y me uno al grito colectivo con las compañeras feministas", agregó de la V. La actriz aclaró que siempre tiene "una mirada optimista hacia la vida" y que entre todos "podemos construir una sociedad menos violenta, más justa y sobre todo, diversa". "El feminismo surge como respuesta a la violencia machista, cultural, y por ende continua y estructural, y busca la equidad en el acceso a derechos, oportunidades y libertades", cerró su publicación Flor en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. El texto es un fragmento de la última columna que realizó la actriz y militante feminista para el diario Página 12. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►