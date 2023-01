La escandalosa frase de la novia de Lucas Pertossi: "Son chicos de bien"

Karen, la novia de uno de los agresores de Fernando Baez Sosa, dio una entrevista con una polémica declaración.

Luego de haber finalizado la primera semana de audiencias en el marco del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, salió a la luz una polémica declaración de la novia de Lucas Pertossi, uno de los acusados del asesinato. Karen, la joven en cuestión, aseguró que tanto su pareja como los amigos "son chicos de bien y la gente habla sin saber", y negó que fuera una persona agresiva.

"A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia, al igual que la familia de los otros chicos", expresó. Y agregó: "No es agresivo, él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas. No dudo de nada porque yo sé cómo son los chicos, sé a quién tengo al lado mío y la verdad es que se dicen muchas cosas falsas".

La entrevista brindada fue el 18 de enero de 2020 por Telenoche, a pocos días del asesinato de Fernando Baez Sosa, pero reflotó en las últimas horas debido al juicio que se lleva adelante contra los acusados. "Está muy mal porque la verdad que lo que pasó fue una tragedia. Me mantuve muy lejos de los medios y más allá de lo que me dicen sus papás, no tuve otra información", sostuvo.

En última instancia, Karen dijo que Pertossi "se siente muy arrepentido" tras el violento ataque a Fernando aquella noche en las afueras del boliche Le Brique, en la localidad de Villa Gesell. La sentencia será el 31 de enero de 2023 y faltan que declaren un total de 65 personas, entre ellas, el médico forense Diego Duarte, quien realizó la autopsia del cuerpo. Será uno de los testimonios más importantes de la semana entrante, dado que contará qué lo llevó a escribir que Fernando falleció "en forma traumática producto de un paro cardíaco traumático por shock nuerogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo".

"Le llené la jeta de sangre": la frase entre risas de un rugbier que escuchó una testigo clave

La recepcionista de un hotel de Villa Gesell cercano al boliche "Le Brique", en cuya puerta mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, declaró hoy que escuchó a uno de los agresores decir "le rompí toda la jeta, viste" y "le llené la jeta de sangre". La testigo también contó que mientras pasaba frente a ella junto a otros jóvenes iban "riendo, festejando entre ellos, todos".

"Todos se sentían partícipes de ese festejo", aseguró Andrea Ranno al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. La mujer detalló que los vio que "venían muy exaltados, muy contentos, contentísimos y felices". En un tramo de su declaración, cuando reprodujo los textuales del agresor al que escuchó, la testigo miró a los padres de Fernando sentados en la sala y les pidió perdón.

La testigo esa madrugada estaba en su puesto en el hotel "Inti Huasi", ubicado a media cuadra de "Le Brique". Desde ese lugar vio pasar a al menos ocho rugbiers luego del ataque. En ese momento, cuando llegó el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, habló con la policía.

Sobre los rugbiers, Ranno dijo que uno "tenía una camisa negra rota, el cabello revuelto" que caminaba "adelante" y "de manera desaforada, firmemente, con la cabeza baja, como ciego". A ese joven lo reconoció instantes después en uno de los dos videos que exhibieron en la sala de audiencias y resultó ser Máximo Thomsen. "Estaba sacado ese pibe", agregó al respecto la testigo.