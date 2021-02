"Son buenas noticias": Fede Bal dio detalles sobre el estado de salud de Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri está atravesando por su proceso de recuperación tras contraer coronavirus. Su hijo, Fede Bal, habló con ella en las últimas horas y reveló que recibió "buenas noticias" desde el hospital.

Esta mañana, en Flor de Equipo (Telefe), el actor informó que Carmen Barbieri mejoró notablemente después de estar tres semanas internada. “Hoy temprano, hace unas horas, pude hablar con mi vieja: está muy bien”, admitió Bal a través de un mensaje de voz.

Barbieri ingresó a la Clínica Zabala el pasado 20 de enero afectada por una neumonía bilateral que surgió tras haber dado positivo por coronavirus y fue inducida a un coma. Afortunadamente, la actriz comenzó a mejorar y, según reveló Bal esta mañana, ahora “le sacaron la sonda nasogástrica, le sacaron la medicación, le cortaron un poco la sedación”.

El actor dio detalles sobre su charla con su madre y contó: “Está muy bien, muy consciente... tal vez demasiado". Al parecer la diva le preguntaba mucho sobre Masterchef Celebrity, el reality del que ella será participante y que también tendrá como host a su hijo. "‘Mamá, tranquila, primero la salud’, le decía. Ya tiene ganas de cocinar, de volver a la actividad”, admitió Bal.

A pesar de su mejoría, Barbieri continúa internada en terapia intensiva. “Esperemos que en unos días salga adelante. Después de Carnaval seguramente la pasen a cuarto normal, si todo sale bien”, sostuvo su hijo y aseguró que Carmen está con buenas energías y con ganas de sanar y estar bien.

Masterchef Celebrity 2 tiene día y horario

Desde las promos de Telefe, se dio a conocer que MasterChef Celebrity 2 saldrá al aire a partir del lunes 22 de febrero, en su horario habitual de las 22.30.

A pesar de que Carmen Barbieri fue la primera participante en confirmar su lugar en el reality de cocina, aun deberá esperar y recuperarse definitivamente del coronavirus para sumarse. Los participantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity son: Flavia Palmiero, Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el ex Teen Angel Gastón Dalmau, la humorista e influencer Dani La Chepi; Andrea Rincón; el cantante CAE; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, el ex basquetbolista El Loco Montenegro y el polémico Alex Caniggia.