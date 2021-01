MasterChef Celebrity 2 volverá a la televisión argentina en algunas semanas. El programa de Telefe, que se consolidó como el programa con más rating y superó ampliamente al Cantando 2020, tendrá una segunda temporada, en la que ya hay varios famosos confirmados. Curiosamente, en las últimas horas, se conoció que un participante de la primera edición volverá a estar en el reality de cocina: se trata de Fede Bal.

De acuerdo a lo que trascendió, el hijo de Carmen Barbieri -una de las famosas que formará parte de MasterChef 2- dirá presente en el programa. Eso sí, esta vez no será uno de los competidores. Su rol será diferente, ya que tomará el lugar de host digital, que hasta el momento cumplía Flor Vigna.

Pese a que tuvo diversos inconvenientes a lo largo de su participación en MasterChef Celebrity, Fede Bal logró llegar a instancias decisivas del reality. Incluso, protagonizó una despedida sumamente emotiva, en la que se mostró muy agradecido con el trabajo de los miembros del jurado (Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis), la conducción de Santiago del Moro y también con la producción de Box Fish.

Fede Bal en MasterChef Celebrity

La sorprendente confesión de Fede Bal a los televidentes en MasterChef Celebrity:

Tras haber quedado eliminado de MasterChef Celebrity, Fede Bal le agradeció a sus compañeros y compañeras por la buena onda que hubo a lo largo de la competencia: "Toda mi vida me voy a acordar de estos meses que vivimos, sobre todo por las risas. Yo me reía mucho, lo que más me pasaba era levantarme y saber que había programa. Es muy loco trabajar en algo que uno también es fan porque lo veo todas las noches. Creo que es la primera vez que me pasa. Quiero agradecerle a mis compañeros".

"Muchos domingos los pasé por ese balcón sagrado. Ahora me voy a comer unos pochoclos y ver MasterChef hasta la final. Y quién te dice que me haga un lenguado... Quiero agradecerles, soy feliz y me voy con el pecho inflado en esta primera edición de MasterChef Celebrity. Así lo llaman, celebrities, pero son personas y eso cuenta... Lo lindas que somos porque es un elenco hermoso", agregó Fede.

Y por último, Fede Bal realizó una revelación ante las cámaras de televisión, detalle que sorprendió en todo el estudio de MasterChef: "Una cosa más: el equipo... Usted, señora, no lo ve atrás, pero las cámaras, los técnicos, los tipos que trabajan en cocina, la producción que tiene este programa... No tienen ni idea de lo que nos reíamos cada vez que veníamos. Gracias a todos, eh. MasterChef, para mí, fue el gran programa de mi vida, esa salvación y esa necesidad de ser feliz, sonreír y divertirte con la gente en su casa".