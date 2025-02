Yuyito González contó la verdad sobre el grito a Javier Milei en Estados Unidos

Yuyito González aclaró el grito a Milei en Estados Unidos.

Este fin de semana se vivió un incómodo momento durante una charla del presidente Javier Milei en Estados Unidos cuando una mujer le gritó "¡I love you!" y el contestó "me too" pero no se trataba de su novia Amalia "Yuyito" González. Tras el hecho la "primera dama" salió a aclarar lo sucedido.

La ex vedette y conductora brindó una nota a Mañanísima (El Trece) desde el país norteamericano y explicó que el mandatario le pidió "perdón" por lo que pasó.

"Resultó ser muy gracioso el tema de la confusión. La cuestión es que estoy en medio de esa convención, de ese hotel gigantesco, con la seguridad que había. El presidente aparece para dar su charla, que fue extraordinaria, y lo aman. Es una euforia cada vez que entra a algún lado, es impresionante. Acá en Estados Unidos lo aman. Todo el tiempo me tocan y me piden fotos por ser la novia, vaya donde vaya", relató Yuyito González.

Respecto del grito al presidente, agregó: "Cuestión que una señora del público le grita ‘¡I love you!’ y él, que estaba en medio de su discurso, le dice a esta persona, que no se identificó, ‘Me too’. Pero él después reflexiona, me pareció muy tierno, es muy amoroso, y dice ‘claro, está mi novia a mi costado’ y por eso pone las manos para el costado como diciendo ‘perdón, amor’ por decirle ‘te amo’ a una mujer".

"Se generó tanta confusión, que quedó todo con una ridiculez y una desubicación que yo jamás en la vida hubiera interrumpido al presidente de La Nación para decirle ‘te amo’ en semejante convención, en la que estaba Donald Trump. Entonces le explica a la gente que yo soy la novia y pide perdón”, sumó Yuyito González en torno a las repercusiones del hecho.

Yuyito respondió a las críticas por su relación con Javier Milei

Por otro lado, la pareja de Javier Milei contestó las críticas sobre el vínculo que mantiene con el presidente: "Todo lo que tenga que ver con el presidente y conmigo a nivel pareja, todo lo que se intenta es hacer daño. Muy pocas veces escuché cosas lindas, cosas de apoyo. No sé qué generamos que generamos envidia, o rareza… todo se toma para mal".

"Nosotros nos terminamos riendo a pesar de que es molesto tener que estar aclarando todo. De hecho el Presidente tuvo que hacer un tweet donde explicaba esto, porque a él tampoco le interesa que su mujer quede como una ridícula. Es hermoso que una persona del público le diga ‘te amo’, pero yo estoy representándolo ahí también. Yo fui espléndida", sumó Yuyito González quién aseguró que el viaje lo pagó "un auspiciante" del programa Empezar el Día (Ciudad Magazine).