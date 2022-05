Ya hay fotos: se confirmó quién es el nuevo novio de Ángela Leiva

En Socios del Espectáculo confirmaron la noticia y dieron a conocer su palabra.

Ángela Leiva se separó de su expareja poco antes de entrar al Bailando. Allí tuvo un affaire con uno de los productores del programa y luego se la vinculó con Esteban Lamothe cuando actuaron juntos en La 1-5/18. Lo cierto es que la artista está en pareja y ya hay fotos que lo confirman.

En Socios del Espectáculo revelaron que Ángela Leiva estaba en pareja con un integrante de su banda, el percusionista para ser más exactos. Se trata de Gabriel Mikelovich y juntos estuvieron de vacaciones disfrutando de la nieve en San Martín de los Andes, donde ambos se fotografiaron mutuamente para compartir fotografías en sus redes, aunque no se mostraron juntos públicamente todavía.

Ángela Leiva explicó con claridad cuál es la razón por la cual la pareja todavía no publica fotos juntos. La artista le envió un audio a Mariana Brey donde manifestó: "Sí, estamos juntos. Yo no tengo nada que esconder, solamente respeto la situación, el contexto, todo. No quiero generar ninguna incomodidad, por eso es que no subimos nada juntos. Pero es obvio, si estamos en el mismo lugar, es obvio. Sí estamos juntos, pero él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo que estamos de novios hace muy poquito".

Como si eso fuera poco, Ángel de Brito también brindó información sobre la nueva conquista de Ángela Leiva. El conductor de LAM publicó en sus redes: "Hablé hace unas semanas con mi ahijada y estaba paseando con su nuevo novio. Me contó que está grabando nuevos temas y que quiere volver a actuar".

La palabra de Gabriel Mikelovich, el novio de Ángela Leiva

El novio de la intérprete de "Amor Prohibido" es muy activo en las redes sociales. Es común que utilice la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con los seguidores que quieren saber más de él. Una de las consultas que recibió por ese medio es si se consideraba una persona celosa. Gabriel Mikelovich contestó: "Me paro de manos con cualquiera". Dejando en evidencia que sí lo es.

La publicación del novio de Ángela Leiva.

Pero eso no es todo, las seguidoras suelen admirar mucho la belleza del novio de Ángela Leiva, por lo que los halagos están siempre a la orden del día. En la cajita de preguntas de Instagram, una seguidora le escribió que tenía muy linda boca. Pero el percusionista la frenó en seco y le aclaró: "Tiene dueña". Haciendo referencia a la cantante.