Wanda Nara se encontró con Joaquín Nahuel, el niño pastelero

La mediática empresaria Wanda Nara cumplió su promesa y se encontró con Joaquín, el pequeño que sueña con convertirse en pastelero profesional.

En los últimos días Joaquín Nahuel -el niño que cobró popularidad en redes sociales por su amor hacía la pastelería- se mostró desalentado por el incumplimiento de la promesa que le hizo Wanda Nara, quien manifestó sus ganas de que el pequeño haga la torta de cumpleaños de su hijo. De forma sorpresiva, la empresaria y pareja de Mauro Icardi compartió una tierna serie de fotografías junto a Joaquín, demostrando que tarde o temprano, cumple con su palabra.

"Por fin llego el miércoles. Fue hermoso conocerte @joaquinn5084 a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños", escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos con Joaquín Nahuel. Sonrientes, la empresaria y el pequeño emprendedor recibieron mensajes de amor y aliento en las redes. El plus: el pastelero le cocinó una torta a la hermana de Zaira Nara, quien mostró el pastel celeste y amarillo en la heladera.

Los orígenes del encuentro

Tras el violento ataque que Joaquín recibió de parte de Alfredo Casero, decenas de famosos se solidarizaron con el chico. Una de las personalidades fue Wanda quien manifestó su deseo de que sea él quien hiciese la torta de cumpleaños de su hijo. “Me encantaría que puedas hacerle la torta de cumpleaños a mi hijo en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo”, le escribió.

Pero la felicidad llegó hasta ahí dado que, días más tarde, Joaquín salió a aclarar la situación y dejó totalmente expuesta a Wanda, en respuesta a la pregunta de un seguidor que preguntó por el pedido de la mediática. "Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada", expresó el niño como respuesta al mensaje que le había llegado.

La historia de Joaquín, el nene que se hace tortas y se volvió viral en Twitter

Joaquín Nahuel tiene 10 años, es de General Rodríguez y su pasión es la pastelería. Por esto, aprovechó las herramientas de alcance y difusión de las redes sociales y empezó a publicar en Twitter fotos de las tortas que cocina en su casa, para pagarse una costosa operación.

Resulta que, un tiempo atrás, sufrió un accidente doméstico que le dejó el 25% de su cuerpo quemado. “Estaba jugando con mi hermano, era el cumpleaños de mi mamá, agarramos el alcohol y había quedado brasa. Le tiramos a la brasa y nos prendimos fuego los dos”, relató Joaquín, en diálogo con La Nación sobre aquella vez, en la que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Quemados de Caballito y permanecer allí durante todo un mes.