Video: Moria Casán perdió el control en la cocina y casi quemó su cena

La popular actriz Moria Casán se filmó haciendo las tareas del hogar y tuvo un pequeño contratiempo en la preparación de su cena.

La actriz Moria Casán dejó los lujos por un rato y se filmó haciendo las tareas de la casa que comparte con Fernando "Pato" Galmarini. Mientras su amado miraba fútbol, la diva se dispuso a preparar una cena rápida aunque sufrió contratiempos en la preparación de las milanesas.

"Hola amores, ¿cómo están? Retrato de una mujer sometida. Nunca pensé que iba a llegar a esto", señaló Moria en el inicio del video, haciendo un paneo de cámara y mostrando a Galmarini viendo fútbol mientras ella preparaba la cena. "Tuve que preparar una cena con cosas que quedaban: lentejas, huevo duro que se me desarmó, una lata de atún, una mezcla de cosas, una cremas", enumeró la diva.

Pero mientras proseguía con su relato, Moria se olvidó de las milanesas de soja que tenía en el horno y lanzó un grito de sorpresa, tras acordarse: "Tengo que dar vuelta unas...¡Ay, por favor, tengo que dar vuelta dos milanesas de soja porque sino se me pasan! ¡No lo puedo creer!".

Enojada y a los gritos: Moria se calentó y abandonó un móvil de LAM

Moria Casán se enojó con un notero de LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito. Todo se dio a raíz de una pregunta que incomodó a "La One", que le pidió al integrante del magazine que "no busque mierda donde no la hay" y se retiró ante el clamor popular de los fans que la esperaban a la salida de un teatro.

Al consultarle por Gerardo Sánchez, la persona que estafó a Rocío Quiroz con la construcción de su casa, Moria Casán se molestó. "Vos le habías presentado, supuestamente", aseguró el cronista. A lo que la diva contestó: "No tengo la menor idea mi amor. Yo al señor Sánchez no lo conozco, sólo me llamó este chico que me hizo el nexo y me dijo 'hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío Quiroz'. Como esa noche ella se quedaba sin casa, yo le ofrecí la mía y enseguida se pusieron de acuerdo".

"Yo le había dado un millón de pesos en materiales y yo estuve siguiendo el caso hasta que llegara todo a Chascomús. Después qué pasó, no tengo la menor idea", continuó Moria Casán, quien cerró con una fulminante declaración: "¿Sabés qué? Me parece una gran mala leche que estén todo el tiempo pensando que yo la presenté. Es un caso de Rocío Quiroz con alguien. Yo no presenté a nadie, yo traté de hacer... Me parece mala leche que me vengan a buscar a mí. Me parece lamentable. Fue en el Cantando. Bueno, da la casualidad que mi nombre les encanta para decir que 'Moria le presentó'. Traté de hacer bien, basta, no me rompan más las pelotas. Busquen mierda en otro lado que acá no la van a encontrar. Lamentable".