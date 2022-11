Una periodista de TN vivió un pésimo momento en Qatar mientras hacía una nota

Una periodista de Todo Noticias vivió un mal momento en Qatar y lo relató en sus redes sociales. Qué pasó y qué respuestas le dieron en el país árabe.

Una reconocida periodista de Todo Noticias reveló en sus redes el pésimo momento que vivió en Qatar mientras salía al aire para la señal de cable del Grupo Clarín. "No me importa nada", aseguró una de las enviadas del canal de noticias en su cuenta de Instagram, donde detalló qué fue lo sucedido y qué respuesta recibió por parte del país organizador de la Copa del Mundo.

El próximo domingo comenzará el Mundial de Qatar 2022 y la ansiedad que se vive en todo el mundo es tal que nadie se quiere perder nada que tenga que ver con la máxima cita futbolística del año. En ese sentido, los principales canales enviaron a distintos periodistas para cubrir los aspectos más diversos de la Copa del Mundo.

Pero así como llegaron miles de turistas y fanáticos del futbol al país árabe, la inseguridad también se hizo presente, según reveló la periodista Dominique Metzger en sus historias de Instagram. Es que la conductora de Nuestra tarde (Todo Noticias) sufrió un mal momento en Qatar mientras hacía una nota en vivo.

"Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo", comenzó contando a cámara Metzger en su perfil de Instagram. Mientras caminaba fuera de un gran recinto, la periodista explicó: "Me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado".

Por otra parte, Metzger aseguró que lo que más le preocupaba sobre el robo era que había perdido sus documentos: "Lo otro no me importa nada. Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive". En las siguientes historias, la periodista mostró el sector especial para mujeres en el que debió aguardar para hacer la denuncia y se divirtió comentando que se sentía en "El diario de Bridget Jones", la conocida película protagonizada por Renée Zellweger.

