Una figura de ShowMatch estaría saliendo con Luciano Castro

Los rumores son cada vez más fuertes y sus nombres están vinculados fuertemente a una relación sentimental. Luciano Castro estaría saliendo con Jimena Barón, jurado de La Academia en ShowMatch.

En el aire de Bendita, la panelista Juariu reveló información sobre un posible romance entre Luciano Castro y una de las figuras de La Academia en ShowMatch. Según la protagonista, el actor estaría saliendo con Jimena Barón, la famosa cantante que también oficia de jueza en el certamen televisivo conducido por Marcelo Tinelli.

“Creo haber encontrado con quién estaría changueando Jimena Barón… Y esto va a dar qué hablar. Voy a mostrar la primera prueba que tengo y es que Lizardo Ponce ya reveló en La Academia que Jimena tenía novio, que fumaba habano y que era ‘de los más lindos que tuvo’”, comenzó diciendo la panelista de Bendita.

Acto seguido, Juariu agregó: "De repente sigo viendo y veo que Jimena vuelve a hacer ficción y que va a tener escenas hot con un galán… Cuando miro, el protagonista va a ser Luciano Castro, y miren en su Instagram qué fuma Castro… Sí, habano. Es lindo muchacho, soltero porque se acaba de separar de Sabrina Rojas, fuma habano, pero otra prueba es que Luciano no sigue a Jimena, pero Jimena sí sigue a Luciano. Tengo mis pocas dudas, pero veo que ni Barón ni Sabrina se siguen en las redes”.

“Pero esto es alarmante. Hace nada, el 24 de mayo, Sabrina Rojas likeaba todas las fotos de Jimena. Se seguían… Algo pasó que se dejaron de seguir, porque ella también le likeaba las fotos a Rojas”, sentenció Juariu, generando controversia en el mundo del espectáculo. Días atrás, Lizardo Ponce fue quien aseguró que Jimena Barón ya está en pareja. ¿Será Luciano Castro?

Ángel de Brito chicaneó a Jimena Barón en ShowMatch

Después de que Jimena Barón se quedara sin voz en Showmatch (El Trece), su colega en el jurado, Ángel de Brito, se burló de ella en el diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine). "Es el sueño de muchos que esté muda", dijo entre risas.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli "acusó" al participante e influencer Lizardo Ponce de haberle mentido por su amistad con la cantante y actriz: “Dijo que estaba descompuesto, salió de acá y se fue a tomar helado a la casa de Jimena, ¡un chanta!".

"Lo agarré en el pasillo y le dije ‘escuchame, cara rota, ¿cómo vas a tomar helado después de que me dijiste que estabas mal?’. Y me dice ‘¿qué, no puedo tomar helado?’ Lo que no podés es decir que estás descompuesto y después te juntás a tomar un helado, ¡chanta!”, continuó el conductor.