Tras las críticas, Paula Chaves rompió el silencio: "Es mi misión"

La modelo y conductora Paula Chaves decidió encarar una nueva faceta profesional para asistir y acompañar a personas gestantes y sus respectivas familias.

La reciente noticia del nuevo trabajo de Paula Chaves despertó una fuerte polémica: ¿qué son las doulas?, ¿por qué causan malestar entre la comunidad de especialistas en Medicina? La avalancha de críticas hacía el curso con salida laboral, hicieron que la modelo y conductora explicara las razones que la llevaron a estudiar para ser una doula. "Es mi misión en la vida", confesó.

Luego de un año de estudio y preparación, Chaves se recibió y dio la buena noticia en sus redes sociales, posando feliz con su diploma. "Me mueve un montón esto. Hubo un llamado, algo de querer acompañar a mujeres gestantes. Siento que es mi misión en la vida", reveló recientemente en una entrevista a Teleshow.

Además, reveló que siempre le llamaron la atención los partos. "Una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar", explicó y aseguró que al conocer detalles sobre su llegada al mundo pudo ver de otra forma su vida.

¿De qué trabaja una doula?

Según la información que Chaves publicó en redes, estudió 10 meses para convertirse en doula, un curso corto que capacita para ser consejera y ayudar a embarazadas. Las doulas acompañan a las mujeres durante todo el proceso de embarazo, el parto y los cuidados del bebé recién nacido. El término proviene de la Antigua Grecia y se usaba para nombrar a las "servidoras" que hacían de acompañantes de las mujeres embarazadas.

Al parecer, las doulas son mujeres más sabias en materia de embarazos y están capacitadas para brindar asistencia emocional a las madres primerizas que nunca atravesaron el proceso de cargar con un hijo en su vientre. Lo que resulta polémico es que ser doula no implica tener ningún estudio relacionado con la Medicina y aún así no son pocas las personas que se vuelcan a este oficio.

“Quiero acompañar de cerca y con consciencia otros embarazos”, había contado Chaves hace meses, cuando anunció su decisión de capacitarse en el oficio de ser doula. Cabe destacar que las doulas no pueden asistir un parto dado que no son profesionales de la salud. Para eso existen las y los obstetras, personal universitario que sí sabe como encargarse de un parto.