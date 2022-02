Tomás Fonzi reveló el insólito motivo por el que no quiere casarse

Tras 15 años en pareja, Tomás Fonzi contó por qué no da este paso con su pareja, Leticia Lombardi.

Hace ya 15 años que Tomás Fonzi se encuentra en pareja con Leticia Lombardi, sin embargo, hasta el momento la pareja se vio negada a la idea de contraer matrimonio y parece una postura muy firme. En una reciente entrevista, el actor confesó que esta iniciativa no tenía nada que ver con el amor que se tienen, sino que iba mucho más allá de un "papel o trámite".

En diálogo con la Revista Gente, Tomás Fonzi habló del vínculo que tiene con su pareja y mamá de sus hijos. El actor conoce a Leticia hace 20 años, sin embargo empezaron su relación cinco más tarde. Con un largo camino recorrido en conjunto, Fonzi se muestra igual del enamorado que el primer día, pero sus convicciones sobre el matrimonio no cambiaron a pesar del paso del tiempo.

"Leticia y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel, trámite o manifestación pública", comenzó por reflexionar el participante de MasterChef Celebrity en la entrevista. "En el medio hay algo emocional puesto ahí y ni hablar de los hijos que tenemos en común, si hay algo que nos va a unir para siempre son nuestros hijos", continuó Fonzi.

Por último, Tomás Fonzi quiso dejar en claro que se trataba de una decisión tomada y que había muy pocas chances de dar marcha atrás con la situación. "No, no, no... Ganas de hacer una fiesta sobran. Sería una buena excusa, pero no", sentenció el artista en este diálogo.

Las consecuencias de no haberse casado: el único arrepentimiento de Fonzi

En este mismo diálogo con la Revista Gente, Tomás Fonzi dejó en claro que hay algunas consecuencias que sufre por haber decidido no casarse con Leticia Lombardi.

"La verdad es que hay cuestiones burocráticas que tienen que ver con descargar impuestos", comenzó por reflexionar el actor sobre el peso que conllevaba no haber "oficializado" su relación frente al Estado. "Me pisa un auto, estoy en terapia, ¿y ella cómo entra? Tiene que ver con eso", ejemplificó por último Tomás, teniendo en cuenta algunas desventajas de no estar casado con su pareja.

Cabe recordar que Fonzi y Leticia Lombardi tienen dos hijos en común, Teo de 5 años y Violeta de 10. Además, en entrevistas anteriores, el actor aseguró que "abrazan un formato monogámico" como "una estructura heredada", ya que no conocen otra forma de llevar a cabo una relación amorosa de tantos años.