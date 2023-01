Tamara Pettinato confirmó su romance con un importante funcionario

Tamara Pettinato reveló en redes sociales que está en pareja con un reconocido funcionario nacional.

Tamara Pettinato compartió en sus redes sociales una imagen con la que confirmó que está en pareja con un importante funcionario nacional. Lo curioso es que la hija de Roberto Pettinato es muy reservada con su vida íntima siendo que tanto en Bendita (El Nueve) como en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) habla de la farándula local.

Siempre reacia a hablar de su vida privada, Tamara Pettinato es madre de Milo (12 años), fruto de su relación con el productor Martín Moyano. Pero luego de su ruptura poco se supo sobre sus relaciones, hasta que en el 2021 visitó PH: Podemos Hablar, aunque ahí dejó más dudas que certezas. Es que en el programa de Andy Kusnetzoff reveló que tiene un novio a la distancia en Estados Unidos, pero cuando está en Argentina es soltera.

Tanto por su particular relación a distancia con un estadounidense como por su usual hermetismo sobre su vida privada, sorprendió que la hija de Roberto Pettinato compartiera una historia de Instagram en la que confirmó su relación con José Glinski, quien se desempeña como Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En la imagen, que Tamara acompañó con un corazón y etiquetando al funcionario nacional, se los puede ver muy felices abrazados en la playa.

Por su parte, Glinski replicó la imagen en su propia cuenta. Pese a que los rumores sobre esta relación llevan mucho más de un año, ambos habían preferido mantenerla en privado. Los rumores sobre la relación entre ambos llevan mucho más de un año, y pese a todo el tiempo en que ella lo mantuvo en silencio fue ahora que decidió publicarlo en sus redes.

La publicación con la que Tamara Pettinato confirmó su relación con José Glinski

El descargo de Tamara Pettinato sobre el incendio ocurrido en la casa de su hermano Felipe

"Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba. Mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo", comenzó su descargo Tamara en alusión a la muerte de Melchor Rodrigo, quien estaba con su hermano cuando éste sufrió un brote psicótico. Y agregó: "Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado".