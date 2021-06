Susana Giménez sería trasladada al sanatorio Otamendi por complicaciones con el coronavirus

La mediática vive un cuadro complicado de Covid-19 y sería trasladada a la Ciudad de Buenos Aires para completar su tratamiento.

La internación de Susana Giménez en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este tras una serie de complicaciones en su cuadro de coronavirus sorprendió a todos. Y la sorpresa es aun mayor tras conocerse que, después de tanto ponderar el sistema de salud uruguayo, la mediática elija ser trasladada al sanatorio Otamendi de Buenos Aires en las próximas horas.

Así lo informó Pía Shaw, en Los ángeles de la mañana. "No estaba saturando bien y tuvieron que internarla de urgencia en Uruguay en el cuarto piso del Sanatorio Cantegril", sumó Ángel de Brito, conductor del programa, y siguió: "Había pasado todo el día con algunos momentos mejores y otros peores. Los médicos la estaban monitoreando a distancia pero decidieron directamente internarla, que esté controlada y hacerle todos los estudios".

"Fue ingresada 23.30 con una saturación pésima. Y contrario a lo que decían, hace tres días que venía con un cuadro complicado, muy cansada en la cama sin moverse, con muchos dolores en el cuerpo y alta temperatura", añadió. Entonces, el conductor aseguró que cuando trascendió el contagio de Susana, él se comunicó con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, quien también dio positivo, y le había dicho que su madre estaba bien.

"Evidentemente no quiso contarme la realidad para no preocupar porque Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema", precisó el periodista.

Según las fuentes de De Brito, el jueves temprano la diva se sentía bien pero a la noche tuvo una recaída en cuanto a la saturación de oxígeno en sangre. "Está en el piso en donde están todos los pacientes con Covid. No está en terapia intensiva ni con respirador. Y hoy a la mañana se hizo una junta médica para evaluar todos los estudios que se le empezaron a hacer a partir de su internación", contó Ángel.

"Lo que me dicen desde la clínica es que la situación no es buena, es una paciente de cuidado, tiene una neumonía unilateral en el pulmón izquierdo y eso es lo que desencadenó la falla en la saturación", completó. Además, Pía Shaw aseguró que a Susana no le adelantaron la segunda dosis de la vacuna. "Ella tenia turno para el 12 de junio y se la dieron el viernes 4 porque la llamaron diciéndole que había sobrantes", aclaró la angelita.

La diva recibió la primera dosis de la Pfizer en el Campus de Maldonado el 24 de abril pasado. "Iba a ir a Estados Unidos para vacunarme, pero no era fácil llegar y mejor decidí quedarme en mi casa", había dicho poco antes de ser inoculada en una entrevista con Radio Rivadavia