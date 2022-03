Susana Giménez reveló la fuerte adicción que sufrió en su juventud

En una reciente entrevista, la famosa conductora se sinceró sobre la complicada adicción que atravesó.

En medio de la promoción de la nueva serie que protagonizó, llamada Porno y Helado, Susana Giménez habló sobre su carrera laboral. Con un largo camino recorrido en el mundo de la actuación y la televisión, la conductora tiene una gran cantidad de experiencias y memorias para revelar, sin embargo, en una reciente entrevista, decidió hablar de un tema muy importante: la terrible adicción que sufrió en los primeros años de su carrera.

Para promocionar la llegada de su primera serie protagónica, Susana Giménez brindó una entrevista muy íntima con Teleshow. En este diálogo abordó varios temas sobre su carrera, en especial aquellas cosas que había hecho cuando recién empezaba a lidiar con la fama. "Era una adicción", aseguró al revelar el mal hábito que había tomado en su juventud y del cual le costó muchísimo salir.

"Fumé mucho en una época de mi vida. Era una adicción", expresó Giménez analizando con profundidad este hábito con el que cargó durante muchos años. Más allá de esto, Susana admitió que sabía cuáles eran sus límites y jamás se metió en terrenos en los que no quería. "Jamás probé una droga, soy anti droga total. Pero ni para saber cómo es. Te hablo de drogas como la cocaína, porquerías así", aseguró.

"Probé alguna vez un pucho de marihuana a ver cómo era porque era en los 70 eso y teníamos una intriga. Bueno, te reís un rato y nada más, o sea que no me pareció", continuó Giménez bastante sincera sobre las cosas que había hecho en el pasado. En este marco, Susana aseguró que hoy en día ya no carga con estas adicciones, pero si tiene otros hábitos con los que se obsesiona a diario.

Instalada en Uruguay desde hace dos años, Susana Giménez disfruta mucho de la tranquilidad de su hogar y de las actividades de entrecasa, pero también le toca lidiar con algunas obsesiones. "Soy adicta al orden, a la limpieza de la casa. Soy de las que pasa los dedos y si está sucio, ya no me gusta. Y un poco a las compras, pero para ir al canal, porque acá siempre estoy con un pantalón ancho y una camiseta", sentenció al respecto.

Porno y Helado: el nuevo desafío de Susana Giménez

Luego de un tiempo alejada de la actuación, Susana Giménez retomó su actividad de origen con una propuesta muy contemporánea a los tiempos que corren. Porno y Helado es una serie original de Martín Piroyanski y protagonizada por Nacho Saralegui, Sofi Morandi además de las de Giménez y el propio director.

Sobre este lanzamiento, la conductora también habló en la entrevista. "Nunca hice una serie. Me pareció que era simpático, rarísimo, totalmente diferente a todo lo que hice", analizó. Asimismo, también contó un poco de el papel que protagoniza: "Una señora seria con pelo recogido, casada con un senador que quiere ser presidente. Y bueno, era todo opposite a mí"