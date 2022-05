Sebastián Yatra habló tras la filtración de su supuesto video íntimo: “¿Con qué necesidad?”

Sebastián Yatra hizo un contundente posteo en sus redes sociales tras la filtración de un video íntimo.

Sebastián Yatra habló sobre el video íntimo que se filtró en las redes sociales y que le fue atribuido a su persona. Durante las últimas horas, el video circuló por toda la Internet y miles de usuarios se preguntaron si se trataba del cantante colombiano. Ante esta incertidumbre, Yatra rompió el silencio y aclaró la situación.

Todo comenzó cuando se difundió el video íntimo de un joven, cuyo rostro apenas se veía de perfil, idéntico a Sebastián. A pesar de que el cantante se mantuvo en silencio durante varias horas, más tarde habló públicamente en sus redes. Tras haberse convertido en tendencia, el ex de Tini Stoessel publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde aparece en un auto acompañado de dos amigos, riéndose a carcajadas.

“Acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles. ¿Por qué hay un vídeo porno de un tipo idéntico a mí?”, se preguntó el músico entre risas mientras mostraba una captura del video. De fondo, se escuchó a sus amigos de fondo diciéndole: “No subas eso, ¿con qué necesidad?”, aparentemente, bastante incómodos con la decisión de Yatra de exponer al chico en las redes.

Aunque muchos de sus fanáticos le creyeron, otros desconfiaron y esperan la palabra del joven del video para terminar de aclarar las cosas. “Todo indica que es él. Falta que el doble lo desmienta”, opinó un internauta. “No es él. Es muy parecido de perfil, pero nada que ver”, observó otra persona, mientras otros sostuvieron que se trata de él y que es una estrategia “para volverse más famoso”.

La palabra de Sebastián Yatra tras la confirmación del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A pesar de que se rumoreaba que Yatra y Tini Stoessel estaban a punto de reconciliarse, más tarde se confirmó que la cantante comenzó una relación con Rodrigo de Paul. Inmediatamente, los fanáticos de la expareja se preguntaron qué sentiría el artista al ver a su ex enamorada de otro hombre que no es él. Durante una entrevista con People, Sebastián fue consultado al respecto y contestó: “Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”. Además, reveló que tiene muchas ganas de volver a encontrar el amor y formar una familia. “Me encantaría ser padre. Eso va a ser muy lindo en todos los sentidos”, cerró.