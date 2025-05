Se supo de qué murió Ángel Mahler: la revelación de su hijo

Murió Ángel Mahler: la palabra de su hijo Damián.

El reconocido director de orquesta y emblema del teatro musical Ángel Mahler murió a los 65 años y su hijo, el también director de orquesta Damián Mahler, le dedicó una conmovedora despedida en la que reveló como fueron sus últimos momentos con vida. "Todo pasó muy rápido", escribió el joven que en los últimos años dio shows de películas con música en vivo.

Damián Mahler despidió a su padre Ángel Mahler en su cuenta de Instagram y compartió algunos detalles sobre lo abrupto de su final: "Todo pasó muy rápido, muy intenso, pero también muy a tu modo. Una descompensación luego de una brutal situación de stress de la cual le fue imposible salir. La luchó como es él hasta el final. Esto que tuvo avanzó muy rápido. Fue un arrebato". Mahler había estado internado durante un mes tras un derrame pleural y en sus redes sociales se comunicó la razón del deceso: "Estudios diagnosticaron melanoma metastático, con avance en pulmón y columna".

Por otro lado y según reveló la periodista Susana Roccasalvo no habrá velatorio para Ángel Mahler, quien murió el pasado domingo 25 de mayo en paz y junto a su familia. "Deja este plano un artista inmenso, cuya música tocó el corazón de millones de personas, y lo hace sólo para hacerse eterno en cada melodía que nos regaló a lo largo de su vida. Como a él le gustaba creer: vivirá siempre en ellas, y sobrevolará este plano cada vez que suenen", anunciaron en las redes del director de orquesta comunicando la partida que puso de luto al espectáculo argentino.

Qué dijo Pepe Cibrián sobre la muerte de su ex socio Ángel Mahler

Pepe Cibrián, quien fue ex socio de Ángel Mahler en los musicales de Drácula y El jorobado de París se mostró impactado por la muerte y eligió recordarlo con una postal del reestreno de Drácula: "Vuela alto querido Ángel. Fuiste y vas a ser siempre más de la mitad de mi vida. Hoy decido quedarme con los buenos recuerdos. Saludos a nuestros padres". Durante años, Cibrián y Mahler estuvieron distanciados y el aniversario histórico del musical basado en la novela de Bram Stoker los reunió una vez más como en el pasado.

La pelea entre Pepe Cibrián y Ángel Mahler se remonta a antes del montaje de la temporada 30° aniversario de Drácula, el musical por un conflcto de derechos. Cibrián se había referido al tema en un programa de Almorzando con Juana Viale (El Trece) en el que deslizó la raíz del conflicto: "Ángel, en su calidad de autor musical, no cede los derechos de la obra. Y claro que puede hacerlo. ¿Es una lástima? Si, Lo es. Porque de alguna manera lo que su decisión no permite es que nuevas generaciones conozcan esta maravilla. No terminamos bien. Pero yo sin embargo le escribí varias cartas y he bajado la cabeza para aceptar condiciones que el no me ponía pero que yo se las daba. He tratado bajo todo punto de vista de poder llegar a él. Comenzó conmigo, era un chico que vendía pianos y le he dado los espacios para que sea Ángel Mahler".