Se pudrió todo entre Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Sos un imbécil"

Mica Viciconte explotó contra Fabián Cubero por una inesperada actitud del exfutbolista.

Mica Viciconte sorprendió a sus más de 3,5 millones de seguidores de Instagram al compartir un fuerte video en el que insulta a Fabián Cubero. "Sos un imbécil", disparó la ganadora de la segunda edición de MasterChef Celebrity al ex futbolista de Vélez Sarsfield.

Mientras disfruta de los primeros meses de vida de su hijo Luca, Mica Viciconte sigue mostrando en redes sociales cómo pasa sus días entre el cuidado del bebé y su trabajo en Ariel en su salsa. En una publicación reciente, la campeona de MasterChef Celebrity 2 apuntó durísima contra Fabián Cubero, su pareja.

Es que Viciconte estaba muy tranquila en su casa viendo la televisión con Allegra y Sienna Cubero cuando el exfutbolista las sorprendió. "Poroto" asustó a sus hijas y su pareja tirando un objeto al piso que hizo un fuerte ruido. Exaltadas, las tres se dieron vuelta rápidamente, pero fue Mica la que lo enfrentó.

"Ah, sos un imbécil", se despachó la madre de Luca contra su pareja, mostrándole el enojo que le provocó su broma. En ese sentido, Cubero es fanático tanto de hacer desafíos virales como bromas, que hace unos días llamó la atención al dejar colgada a Viciconte de una palmera de la que no podía bajar.

Mica Viciconte y una noticia inesperada: "Se prendió fuego"

En la previa de lo que fue su primer Día de la Madre desde que nació su hijo Luca, Mica Viciconte sorprendió a todos al lanzar que no lo consideraba una "fecha especial", por lo que rápidamente su declaración se hizo viral. Y en las últimas horas, la panelista volvió a dar que hablar con un nuevo testimonio.

Es que cuando arrancó Ariel en su salsa este lunes, Rodríguez Palacios le preguntó a sus compañeros cómo habían pasado el fin de semana y a Viciconte en particular por su primer Día de la Madre. "Me gustó, la pasé bien: mucho regalo, mucho mimo y un desayuno riquísimo inesperado que me preparó Fabi. También tuve muchos saludos lindos, tiernos. Estuvo bueno", replicó ella, con sinceridad.

"Vas a tener unos cuantos años de dibujitos, cartitas, mensajitos", consideró el conductor, a lo que Viciconte consultó si esas cosas se guardaban. Entonces se metió su compañero Nico Peralta: "Sí, obvio. Los recuerdos se guardan siempre. ¿No tenés una caja de los recuerdos donde ponés todas las cosas de valor sentimental?".

Sorprendida, la ex-Combate contestó que no tenía nada guardado y le retrucó a su compañero preguntándole si él sí tenía sus recuerdos. Peralta explicó que tenía cosas de toda su vida: cartas de la adolescencia, tarjetitas de los cumpleaños, boletines del colegio, el cordón umbilical, los dientes del Ratón Pérez.

"Yo no tengo nada. Eso lo puse cuando hacía frío en el hogar y no quedó nada. Se prendió fuego y listo", respondió Mica Viciconte. Ariel Rodríguez Palacios intercedió para intentar dar por terminado el tema y le recomendó a su panelista que es más fácil decir que lo guardó su mamá. "No, no tengo nada y no tengo problema en decirlo. Mi mamá tiró todo y yo lo guardo acá, en mi corazón. ¡Pero quemé todo! Solo hay algunas fotos en una caja que tiene mi mamá y nada más", cerró Mica Viciconte, contundente.