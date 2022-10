Se pudrió todo entre Dalma Maradona y Claudia Villafañe: "No voy a aceptar"

Dalma Maradona le saltó a la yugular a su madre con un implacable reclamo y la escrachó en las redes sociales, logrando ser el centro de atención en las redes sociales.

Dalma Maradona se convirtió en foco de atención tras un fulminante reclamo público a su madre, la empresaria y ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Claudia Villafañe, a quien escrachó en las redes sociales por "malcriar" a su hija a espaldas suya.

El cruce se originó luego de que Claudia Villafañe subió una historia mostrando cómo le pintó las uñas a Roma, su nieta, a pesar de que Dalma no estuviera de acuerdo con ello. Compartiendo el momento en Instagram, la ex de Diego Armando Maradona señaló: "Roma me acompañó a la pelu y se está pintando las uñas. Dalma no nos mates".

Lejos de reaccionar con humor, la hija de "El 10" arremetió contra su madre y se llevó las miradas de todos sus seguidores y los de su madre. "Voy a decir algo: no voy a aceptar a todas esas abuelas que defienden a mamá. Porque si yo a mi hija le digo 'no te pintes las uñas', ¿mi hija que hace? ¡Se las pinta!", escribió Dalma, indignada por la actitud de su mamá ante los caprichos de la pequeña Roma.

El mal momento de salud de Dalma Maradona: "Bajé 18 kilos"

La actriz habilitó un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y respondió varias dudas de sus seguidores en relación a su vida personal. Una seguidora le consultó sobre su experiencia con la maternidad, a lo que Dalma respondió con total sinceridad que su segundo parto fue muy complejo.

“¿Cómo es la maternidad de a dos?”, le preguntó una usuaria. Dalma respondió que a pesar de su situación de privilegios, no podía negar que la maternidad le destrozó su salud. “¡Sería injusto decir que es difícil con todas las comodidades y facilidades que tengo! Pero en cuanto a lo que le pasa a una, la segunda cesárea me dejó mal, muy anémica", contó Dalma.

"Recuperar la anemia fue jodido. Es un proceso lento, y con una nena de 3 años que demanda mucho y una beba recién nacida que toma teta a libre demanda... Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada”, recordó la actriz. Y confesó que su madre fue muy importante en ese proceso: “No hubiera sido posible sin mi equipo del amor 24/7; mi marido y mi mamá, Claudia Villafañe”, cerró.