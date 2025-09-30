Se operó de eso en serio: una figura de la TV se agrandó el ano

Un famoso hizo una fuerte confesión tras una íntima operación

Guido Süller volvió a estar en el centro de la escena al hablar sin tapujos sobre un tema que para muchos resulta tabú. El mediático reveló en sus redes sociales que se sometió a una cirugía anal para resolver una obstrucción intestinal que venía afectando seriamente su salud desde hacía un tiempo.

“Yo me operé atrás, era un nudo de globo. Siempre fui activo”, expresó con su habitual estilo directo. Según relató, los estudios médicos detectaron una acumulación en la zona baja del intestino que impedía el correcto tránsito y que requería una intervención quirúrgica. “Me dijeron: ‘Tenías todo trabado, tu intestino era como una botella. Raspamos y te sacamos eso’”, contó sobre lo que le explicaron los médicos tras la operación.

Fiel a su sentido del humor, Guido recordó la charla previa al quirófano y sorprendió al equipo médico con una ocurrencia: “Quiero disfrutar de mi cuerpo antes de morirme. Le pregunté al doctor si podía elegir medida. Pedí XL, pero me sugirió algo más moderado”. La anécdota, relatada con ironía, se volvió viral entre sus seguidores.

Las confesiones de Guido Süller

Además, decidió contar su experiencia como una forma de concientizar: “Está bueno hablar de esto. Es salud. Mucha gente tiene problemas parecidos y por vergüenza no se anima a contarlo ni a tratarse”, reflexionó, animando a otros a consultar con especialistas sin miedo.