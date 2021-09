Sabrina Rojas oficializó su romance con el Tucu López y Luciano Castro la etiquetó en otra publicación

La modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram con el Tucu López. Horas después, su ex pareja también se volcó a las redes.

Desde que Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación, los rumores de nuevos romances rondaron en los medios. En el caso de la modelo, se la vio en reiteradas ocasiones con Luis "El Tucu" López y este jueves por la noche oficializó la relación con una historia en Instagram. El problema es que, unas horas después, su ex pareja la etiquetó en otra publicación.

Todo comenzó cuando Sabrina Rojas confirmó en la red su incipiente romance con el Tucu López, aunque el blanqueo sucedió días atrás, cuando la pareja se mostró a puro beso en plena calle. Sin embargo, la publicación de la actriz vino acompañada de una canción de Shakira que reza "Y un día después de la tormenta" y muchos se preguntaron si era un palazo para Luciano Castro.

La historia de Sabrina Rojas con el Tucu López.

El emoji de un corazón junto a la foto juntos en la intimidad fue la forma que usó Sabrina Rojas para reconfirmar que está en una relación con el Tucu López. Eso si, a la postal le agregó el tema "Sale el sol", de Shakira, y muchos empezaron a apuntar a Luciano Castro, de quien se separó meses atrás. "Y un día después de la tormenta. Cuando menos piensas sale el sol", reza la parte que la actriz eligió compartir en sus historias de Instagram junto a la foto juntos.

Cuatro horas después, Luciano Castro también se volcó a las redes sociales. Pero en su caso, por temas laborales. Allí, el actor publicó una promoción de la obra de teatro "Desnudos", producción en la que comparte elenco con Sabrina Rojas y que se estrena el próximo 16 de septiembre. En el post, etiquetó a su ex pareja, quien no dudó en compartirlo en sus historias.

Por eso, en las historias de Sabrina Rojas quedó, en primer lugar, su foto con el Tucu López y, luego, una publicación de su expareja, Luciano Castro, por la obra de teatro que comparten.

La historia de Sabrina Rojas compartiendo una publicación de Luciano Castro.

Sabrina Rojas reveló el motivo de su separación de Luciano Castro

Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro, su expareja, con quien tuvo dos hijos: Esperanza y Fausto. Durante una entrevista con la revista ¡Hola!, la actriz habló sobre su separación de Castro, mientras comienza un vínculo sentimental con el locutor de radio Tucu López.

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro y, con una contundente frase, aseguró que él no se merecía todas las chances que ella le dio. “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar”, sentenció. Después de una ruptura y una reconciliación, Rojas decidió darle un fin definitivo a su vínculo. “Fueron muchas charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse”, reflexionó.