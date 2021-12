Rompió el silencio: la verdad de Rusher King sobre María Becerra

Tras los rumores de infidelidad, el famoso cantante de trap dio su versión de los hechos e intentó limpiar su nombre frente a los fanáticos.

En los últimos días, los nombres de RusherKing y María Becerra se volvieron tendencia en las redes y muchas fueron las personas que salieron a opinar de la relación que ambos tenían: acusaciones de infidelidad, tweets borrados, imágenes eliminadas y muchas suposiciones que no terminaban de confirmarse fueron algunos de los temas que abordaron al escándalo, sin embargo, hace tan solo unas horas se conoció una versión oficial.

Luego de que se viralizara un tweet de una internauta que aseguraba que los cantantes urbanos habían sido escuchados discutiendo en el recital de Camilo, la polémica avanzó a pasos agigantados: María y Rusher se dejaron de seguir en redes, eliminaron sus fotos juntos y la ex youtuber compartió una serie de tweets que luego eliminó. "Gil de m… pedazo de garca", "Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima", "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho", fueron los mensajes que publicó Becerra en la red social del pajarito.

Luego de que varios nombres aparecieran como posibles terceros en discordia, RusherKing decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos, ya que había recibido bastantes críticas por una situación que no se había esclarecido del todo. "La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a María, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto", empezó por escribir el cantante en Twitter.

Posteriormente, el intérprete de trap quiso dejar en claro que era consciente de sus errores y que debía hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, pero consideraba que debía quedar en el marco de lo privado como la pareja que fueron durante muchos años. "Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es", sentenció.

La palabra de María Becerra: entre el dolor, la madurez y la bronca

Luego de que la intérprete de High eliminara los tweets en donde hacía un fuerte descargo se limitó a guardar silencio para poder procesar todo lo que sucedió en las últimas horas. Sin embargo, una vez que estuvo más tranquila, aclaró cuál era su vínculo actual con RusherKing: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación".

Sin embargo, tan solo unos minutos después de que el cantante publicara su mensaje con su verdad de los hechos, Becerra nuevamente volvió a arremeter y envió otro tweet que, pese a no tener un destinatario claro, parecía estar dirigido a su ex pareja. "Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir", aseguró en sus redes, pero volvió a eliminarlo.