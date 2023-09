Roly Serrano reveló cómo es la dieta que lo está haciendo bajar de peso

El reconocido actor de cine, teatro y televisión reveló qué tratamiento está llevando a cabo para bajar de peso y poder operarse.

Roly Serrano está gozando del éxito por las funciones de Rolando, el unipersonal que protagoniza en el teatro Chacarerean donde comparte parte de su historia. En este presente, Roly emprendió la misión de volver a bajar de peso y en una entrevista reveló cuál es el tratamiento que está probando y le está dando buenos resultados.

En declaraciones a Paparazzi, el actor de cine, teatro y televisión contó los motivos que lo llevaron a querer cambiar de hábito y adelgazar, tal como lo hizo durante la cuarentena (en este período llegó a perder 22 kilos): "Cuidarme más y no hacer tantos desarreglos con la comidas. Cometí la real estupidez de aumentar de peso para hacer de Maradona en cine, en La Giovinezza y para el Sapo en la serie El marginal".

"Mi salud está en boxes. estoy Yendo a la clínica del Alberto Cormillot los días viernes, una vez por semana. Además, tengo un ángel que vive en mi edificio, que es chef, y que me cocina todos los días de acuerdo a la lista que le doy", agregó Roly enumerando su plan de acción para bajar de peso.

También, Roly explicó que una de las cosas que lo llevó a querer perder los kilos que tiene de más es la necesidad de operarse: "Estoy a dieta, como sano y estoy aprendiendo a alimentarme. Tengo que bajar de peso para operarme de una hernia y de una rodilla". En otro tramo de la nota Roly comentó que se encuentra en pleno proceso de escritura de su vida: "Justamente ahora estoy escribiendo mi historia... Incluso, tengo definido quién me gustaría que la adaptara. Y también quiero dirigirla".

La dolorosa historia de la muerte de la esposa de Roly Serrano

Invitado al ciclo de almuerzos de la nieta de Mirtha Legrand, el querido actor habló de su vida y de la muerte de su esposa. "Estaba filmando en Salta y me traen 5 días antes. Cuando estoy en el hospital me dijeron 'tu mujer ya está en los últimos momentos'. Estuve al lado de ella todo ese tiempo, en terapia intensiva. El médico me dijo que tenía dos o tres días como máximo. Le pregunté que hacía ahí en terapia intensiva y me dijo que había que cuidarla. '¿De qué hay que cuidarla? Se me va en tres días", contó Roly, emocionado.

"Si tengo que vender mi casa la vendo, pero dame la mejor habitación con ventanal y con sol. Y fue así, la sacaron de ahí. Ella estaba inconsciente, pero tuvo dos momentos de lucidez: uno muy personal con ella y otro donde estuvimos mi hijo y yo. Nos dijo 'me voy a ir con el sol'. Apareció el sol y ella desapareció. Es muy importante la calidad de muerte", agregó, con la voz quebrada. "Le escribí un poema, pero eso queda entre nosotros", cerró.