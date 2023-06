Rodrigo Vagoneta confesó lo peor de trabajar con Tinelli y lo mandó al frente: "Me daba miedo"

Lo dijo: Rodrigo Vagoneta decidió hablar de su experiencia trabajando con Tinelli. Qué dijo el humorista sobre las cámaras ocultas de VideoMatch.

Rodrigo Vagoneta es uno de los humoristas más representativos del exprograma del Show de VideoMatch, liderado por Marcelo Tinelli desde los años '90 hasta mediados de los 2000. Y con el correr del tiempo, el protagonista decidió hablar sobre su experiencia de trabajar con "El Cabezón" y expuso cuál era uno de sus mayores miedos.

"Le pedía a Dios no hacer cámaras ocultas en Videomatch. No me gustaban, me daban miedo", aseguró Rodrigo Vagoneta en Doble Mérito. De este modo, y pese a que las cámaras ocultas fueron gran parte del éxito del Show de VideoMatch, no todos sus intérpretes estaban cómodos al realizarlas.

La participación de Rodrigo Vagoneta en El Show de VideoMatch lo tuvo como protagonista en diferentes sketches, tales como Los Jaimitos, Los Tangueros y otros éxitos. En la actualidad, integra diferentes programas en los que desenvuelve su humor. Sin ir más lejos, en los últimos años le agregó su cuota humorística a los programas de Guido Kaczka en El Trece.

Tinelli cambió de horario a un histórico programa para poner a Mariana Fabbiani

América TV sigue perdiendo figuras y afrontando fuertes cambios desde la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística: tras las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM, se conoció que un histórico programa cambiará de horario en la grilla para poner el nuevo magazine de Mariana Fabbiani. La reacción ante el desajuste en la programación y el inesperado adiós de una figura muy querida en el canal.

Los cambios en el canal perjudican a Intrusos, histórico magazine de espectáculos actualmente conducido por Florencia de la V, dado que en pocos días debuta el nuevo programa de Mariana Fabbiani, DDM. Por esta razón, el show de espectáculos se adelantará una hora y empezará a las 12.30 horas, situación que pone en jaque a una de las figuras más queridas del equipo.

Una vez que se hizo público este cambio, Héctor Rossi -el histórico locutor de Intrusos- anunció en sus redes sociales que dejaría el programa después de dos décadas de trabajo: “Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras”.