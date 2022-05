Roberto Pettinato habló tras el incendio en el edificio de su hijo: "No voy a creer"

El conductor de televisión dio a conocer cómo se enteró de la noticia y habló del estado de salud de Felipe. El segundo hijo de Roberto Pettinato fue hospitalizado por inhalación de monóxido de carbono.

Roberto Pettinato se expresó sobre la salud de su hijo Felipe, quien fue hospitalizado por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio en su edificio. El conductor de radio y televisión reveló la particular manera que se enteró de lo ocurrido con su hijo, gracias a su hija mayor, Tamara.

El siniestro ocurrió en el edificio donde el imitador de Michael Jackson reside en el barrio de Colegiales, y provocó la muerte de una persona y la hospitalización de otras tres, entre las cuales se encuenta Felipe Pettinato. El ex Sumo habló en su programa matutino de Radio Pop 101.5, Mañana de Sol, y explicó que se enteró por los medios de esta noticia cuando se despertó para ir a hacer su programa.

Pettinato padre contó que ni bien leyó lo que había ocurrido se comunicó con su hija Tamara y ésta le llevó tranquilidad al hacerle saber que Felipe se encuentra estable. "Está bien. Se encuentra bien. No voy a creer en la prensa. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y ver realmente lo que sucedió", enunció el comunicador que actualmente tiene coronavirus, por lo que se encuentra aislado en su domicilio sin la posibilidad de visitar a su hijo.

Tamara Pettinato no acudió al ciclo de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, donde se desempeña como columnista todas las mañanas desde hace años, y el conductor se refirió a su problema: "Hubo un incendio bastante fuerte en un edificio de Belgrano. Uno de los datos es uno de los heridos es el hermano de Tamara, lo único que tengo es el dato de que ella escribió y dijo ‘tengo un tema con mi hermano no puedo ir hoy’".

"Nos toca de manera directa porque involucra a una persona que queremos mucho, Tamara es compañera amiga de muchos años y uno tiene dolor y empatía por la persona que falleció y los heridos. Es un tema sensible. Y para la ciudad es un tema importante un incendio en un edificio", continuó su descargo el periodista con una indirecta para el Gobierno de la Ciudad por lo ocurrido.

