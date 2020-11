El periodista debutó en la Televisión Pública con un ciclo de preguntas y respuestas.

“¿Quién sabe más de Argentina?”, ciclo de preguntas y respuestas conducido por Robertito Funes Ugarte, tuvo su debut hoy a las 19 por la pantalla de la Televisión Pública. Previo al estreno, el carismático periodista arrojó una contundente definición sobre su ideología, un misterio que muchos intentan dilucidar: "No soy partidario ni militante de ningún partido político".

En una entrevista radial con Pablo Montagna ("Pasa Montagna") Robertito habló de su presente laboral y confesó cuál es su postura política a la hora de dar una información: "No soy partidario ni militante de ningún partido político. Para los kirchneristas soy gorila y para los gorilas, soy kirchnerista".

Y agregó: "Entonces, como no comprenden de ninguno de los dos lugares que uno puede estar en el medio... Hay cosas que me gustan de este gobierno y otras que no y lo mismo con el gobierno anterior. Voy por el medio, no es tan difícil. No soy una persona politizada. Me gusta la política pero me mantengo al margen. Mi ideología se ve reflejada en mis preguntas".

"Me parece un espanto esta pelea de un lado y del otro. Es un tira y afloje constante y así estamos. En vez de apoyar al gobierno de turno, está esta grieta espantosa", reflexionó, en torno al debate que enfrenta a millones de ciudadanos argentinos. En el programa que conducirá por la TV Pública, que se emitirá de lunes a viernes, se premiará el conocimiento de los participantes sobre hechos, personajes e historia que forman parte de la idiosincrasia argentina.

Durante una hora, quienes participen del ciclo competirán en tres duplas que se disputarán un puntaje distribuido en una serie de desafíos, en los que deberán responder sobre ídolos, próceres, costumbres y entretenimientos, entre otros temas. La dupla ganadora del día obtendrá un premio y si consigue imponerse a lo largo de cinco programas, se llevará el galardón semanal.