Ricky Montaner enfrentó los rumores de crisis con Stefi Roitman: "Mierda"

Frente a los crecientes rumores de crisis, el famoso cantante aclaró su situación actual con la multifacética artista.

Ricky Montaner y Stefi Roitman protagonizaron fuertes rumores de crisis. Luego de que las versiones crecieran, el hijo mayor de Ricardo y Marlene Montaner rompió el silencio y contó cómo está su relación actual con la famosa actriz y modelo.

El pasado 8 de enero, Ricky Montaner y Stefi Roitman realizaron su boda con un lujoso evento en Exaltación de la Cruz. La celebración contó con la presencia de muchos artistas tanto nacionales como internacionales, pero una vez que pasó la euforia de la fiesta, empezaron los rumores. Luego de volver de su luna de miel, la pareja se enfocó en sus compromisos de trabajo y dejaron de mostrarse juntos en las redes sociales.

Desde hace algunas semanas que Stefi Roitman se encuentra instalada en Argentina mientras que su esposo se mueve por varios puntos de mundo, cada uno enfocado en su trabajo personal. Por este motivo, al ver que los artistas pasaron mucho tiempo distanciados, varios programas y portales aseguraron que la pareja atravesaría una crisis, pero ahora Ricky Montaner rompió el silencio y contó la verdad sobre el tema.

A través de sus historias de Instagram, Ricky compartió una foto en donde se lo veía abrazando a su esposa en la celebración de casamiento. Posteriormente, el líder del dúo Mau&Ricky se tomó un selfie y fue contundente con su declaración. "Dejen de hablar mierda", lanzó el cantante y, de esta manera, terminó con los rumores de crisis amorosa.

El mensaje de Stefi Roitman que levantó sospechas

Instalada en Argentina, Stefi Roitman aprovecha los días para salir con sus amigas, pasar tiempo con su familia y estar más activa que nunca en sus redes. Sin embargo, en medio de la vorágine por su visita al país, la actriz compartió un tweet que aumentó los rumores de crisis antes de aclarar la situación.

"Pasé un fin de semana lleno de todo. De recuerdos, de tristeza, de ansiedad. De ir y venir. También de emoción, alegrías y adrenalina por lo que viene. Soy un tsunami espectacular. Quisiera ir y sentir con más calma, pero no me sale. Buena semana gente. A ver qué tal viene", expresó la ex host digital de La Voz Argentina.

Luego de este tweet, Roitman también compartió una foto de su casamiento. Además, para finalizar con los dichos, tanto Stefi como Ricky compartieron un video bailando una de las últimas canciones del dúo.