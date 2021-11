Quique Sacco reveló su charla con Débora Pérez Volpin antes de morir: "Tuvimos una despedida"

El periodista abrió su corazón y contó detalles desconocidos hasta el momento. Quique Sacco y la última noche con Débora Pérez Volpin antes de su muerte.

Enrique Sacco es la actual pareja de María Eugenia Vidal, pero en el pasado supo ser el novio de la fallecida periodista Débora Pérez Volpin. Ella fue víctima de mala praxis mientras se le realizaba una endoscopía en una clínica de Palermo. Es por eso que, pese a tener una nueva historia junto a la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, "Quique" no olvida a quien fue su gran amor.

Enrique Sacco recordó con amor a Débora Pérez Volpin e incluso llegó a revelar qué fue lo que habló con ella la noche anterior al fatídico final: "No me lo esperaba para nada. Como digo cada vez que me preguntan por Débora: no me instalé en el lamento de lo que pude haber vivido con ella, sino que agradezco por haberla conocido y por haber vivido todo lo que vivimos. La noche anterior a que falleciera, tuvimos una despedida aunque en el momento no nos dimos cuenta".

"Tuvimos una charla de dos personas que se amaban. Después de todo lo que ocurrió, estaba tranquilo y no buscaba nada. Se dio naturalmente haber conocido a María Eugenia. ¿Quién puede manejar los sentimientos? Nadie. Desde la esperanza me permití enamorarme", agregó Enrique Sacco en diálogo con Clarín,. De este modo, "Quique" dejó claro que gracias a esa charla, terminó su historia con Débora Pérez Volpin en paz y luego el destino quiso que la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires se cruce en su camino.

La familia de Débora Pérez Volpin apeló el fallo contra los médicos

Tras demostrarse impericia por parte de los médicos que atendieron a Débora Pérez Volpin, se conocieron los fallos para cada uno de los profesionales. Al endoscopista Diego Bialolenkier lo sentenciaron con tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación, y Nélida Puente, la anestesista, obtuvo la absolución. Ante esta situación, la familia de la víctima apeló el fallo. En cuanto a esto, Enrique expresó sus sensaciones.

"Quedamos conformes con el fallo, pero hay mucha gente que no es escuchada y no tiene esa posibilidad. Creemos que los dos profesionales fueron responsables por su impericia. Sucede que el Tribunal se basó en el informe de la autopsia y ahí decía que la anestesista no tenía manera de salvar a Débora por todo lo que había sucedido anteriormente. Nosotros decimos que eso es difícil de comprobar, pero que debió hacer lo contrario de lo que hizo. Por esto creemos que debió tener alguna pena. Acá se hizo todo mal y lo peor de todo es el proceso de encubrimiento que hubo después", explicó Quique Sacco.