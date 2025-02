Quién es y a qué se dedica el nuevo novio de Alejandra Maglietti, con quien va a tener a su primer hijo

Quién es el nuevo novio de Alejandra Maglietti, con quien va a tener a su primer hijo.

Alejandra Maglietti compartió ayer en Bendita TV, donde se desempeña como panelista, la emocionante noticia de que espera a su primer hijo, y será un varón. La modelo reveló en vivo que está embarazada de trece semanas y habló abiertamente sobre su camino hacia la maternidad, confesando que siempre soñó con formar una familia. Además, expresó su amor y gratitud hacia su pareja, Juan Manuel, con quien decidió dar este importante paso.

La feliz noticia también fue publicada en sus redes sociales, donde escribió: “Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes. Esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca.

Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!”.

Conocida por mantener su vida personal en privado, Alejandra reveló recientemente que está en pareja hace más de un año y medio y que decidieron dar el paso de convivir. “Estoy en pareja hace un año y medio y re bien, feliz, enamorada. Ya estamos conviviendo”, aseguró.

Sobre su pareja, contó que se trata de un abogado que se dedica a la industria de los envases. Durante una entrevista en La noche de Mirtha el año pasado, comentó: “Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Se dedica a hacer envases. Nos llevamos bien. No nos casamos, pero vivimos juntos”.

Beto Casella destapó la intimidad menos pensada entre Pagani y Maglietti

Beto Casella es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina por seguir vigente en Bendita TV, el icónico programa que se emite por El Nueve y celebra 20 años al aire. Hace pocos días, el presentador de 64 años ventiló una intimidad inesperada entre dos compañeros suyos reconocidos en el mundo del espectáculo: Horacio Pagani y Alejandra Maglietti, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Paren La Mano, ciclo encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna por Vorterix, Beto Casella habló de distintos temas aggiornado a la estructura del programa, es decir, más descontracturado de lo que es la televisión. Si bien hablaron de temas ligados a su labor en los medios, lo que desató la locura de todos fue la anécdota que vincula a Horacio Pagani y Alejandra Maglietti.

Antes de eso, reveló que entre los cortes de Bendita TV hablan de la vida sexual de todos y allí comenzó a contar la historia. "La idea era que a Horacito Pagani se le permita entre amigas una salida. Un vinito. Todo consensuado, eh. Que se le permita un cunnilingus de cinco minutos", lanzó Casella refiriéndose al acto de realizar sexo oral hacia Maglietti.

"No sabés lo que es Maglietti de gambas, de piola. Entonces le digo 'Ale, un viernes a la noche, vamos a la casa de Any Ventura, apagamos todo...', sumó a la anécdota. En ese momento, chicaneó a Pagani por la edad, ya que tiene 80 años, y dijo que ya no le sale el "néctar", es decir, el semen a la hora de tener relaciones. "Entonces planeamos esto entre amigos. Se nos pone de novia Maglietti y bueno, se cortó todo", dijo el conductor de Bendita TV en lo que fue una revelación íntima inesperada para todos. "¿Qué pensaba Horacio de la propuesta?", preguntó Beder. "Y... Horacio feliz", contestó Beto.