Quién es la pareja de Flor Peña y cómo se conocieron: las fotos

La actriz y su esposo sellaron su amor en 2023 frente a cientos de amigos y familiares. Te contamos los detalles de la historia de amor que introdujo el concepto de poliamor a las tapas de revistas.

Finalmente, el amor triunfó en la relación de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, como el tiempo, la distancia y la paternidad compartida, lograron unirse más a través de una relación abierta que han mantenido durante casi una década. Aunque parezca paradójico, este estilo de relación les permitió superar los desafíos que amenazaban su vínculo.

Sin embargo, su historia de amor no comenzó de manera convencional. Ellos se conocieron en una boda y su relación floreció a partir de ahí. Aunque no todas las historias de amor tienen un final feliz, en este caso el amor prevaleció a pesar de las dificultades. A continuación te contamos quién es Ramiro Ponce de León y qué se sabe sobre su historia de amor con Flor Peña, contada por los mismos protagonistas.

Quién es Ramiro Ponce de León

Ramiro tiene 48 años, es abogado y estudio en la Universidad de Buenos Aires. Hasta el 2009 ejerció en la Ciudad de Buenos Aires, pero decidió armar su propio estudio en Salta, su ciudad natal donde además vivió durante la mayor parte de la relación con Florencia Peña.

Aunque los separaba una distancia de 1.489 kilómetros de Florencia, su relación continua ardiendo con la misma pasión que al principio. A pesar de la distancia geográfica, encontraron formas de mantener su conexión y mantener viva la llama de su amor.

La historia de amor de Ramiro y Florencia

La pareja se conoció en el casamiento de una amiga de Florencia, y el hermano de él: según contaron, el encuentro fue fortuito y a partir de allí comenzó a construirse la relación que ya lleva casi diez años.

"Cuando lo conocí, no quería ni casarse ni ser padre, ni formar una familia", contó Florencia e hizo un paralelismo con su situación actual. Luego de años de vivir separados por la distancia física, en 2017 fueron padres de Felipe, lo que terminó de dar el giro para que vivan juntos en la casa que comparten en Buenos Aires.

Allí construyeron una familia ensamblada con los anteriores hijos de la actriz, quien ya era madre de Toto y Juan.

Años después del inicio de su romance, los rumores de infidelidad comenzaron a hacer ruido en los medios, por lo que la pareja se vio obligada a salir a aclarar que mantienen una relación abierta, por lo cual pueden tener vínculos sexuales con otras personas: "Tenemos una relación abierta y consensuada. Siempre hablé de libertad, pero no era mi intención salir a presentar esta carta en un programa. Él se equivocó en la manera de exponerse, porque es un inexperto. No termina de darse cuenta de que tiene una relación abierta con Florencia Peña. Hace mucho que no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja construida desde el amor absoluto. Y por ahí andamos", contó la actriz.