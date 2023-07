Quién es el actor argentino por el que Ricky Martin habría dejado a su esposo

El joven habría conocido a Ricky Martin en Mendoza y habrían compartido momentos previos a su show en la provincia en un hotel de la zona.

Salió a la luz la identidad del presunto tercero en discordia entre Ricky Martin y Jwan Yosef y no sería Max Barz, el actor de contenido para adultos que se rumoreó en principio. El nuevo apuntado es argentino, se llama Santiago Elissalt y produce contenido para adultos en Only Fans.

Según información de fuentes confiables que le llegó a El Destape, Santiago Elissalt, modelo de 30 años oriundo de Mar del Plata, se habría conocido con Ricky en Mendoza a fines de febrero cuando el cantante llegó a la ciudad para brindar un show programado en su gira. Fue él quien lo invitó al mismo hotel donde se alojó (Park Hyatt Mendoza) y compartieron varios momentos previos al show. Se lo vio ingresar al estadio Aconcagua Arena acompañado de Fernando Morales, manager y hermano del artista.

El joven es muy activo en redes sociales y tiene una cuenta de Only Fans donde comercializa contenido erótico para adultos. Un dato no menor es que Jwan Yosef, el ex de Ricky Martin, sigue en redes sociales a Elissalt, motivo que intensifica los rumores. “Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, expresaron Ricky Martin y su esposo sobre su separación en un comunicado enviado a la revista People.

Cómo sigue la vida de Ricky Martin tras separarse de Yosef

Martin, de 51 años, y Yosef, de 38, comparten la paternidad de Lucía, nacida en 2018, y de Renn, a quien dieron la bienvenida al año siguiente. Para ese entonces, el popular cantante ya era padre de los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008. En el texto, ambos manifestaron su deseo de conservar un buen vínculo por el bienestar de la familia. “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar sana y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”, señalaron.

La estrella boricua se casó con el artista plástico a principios de 2017, a más de un año después de que comenzaran a salir, y si bien s se conocieron en 2015 a través de un intercambio en redes sociales por Instagram, se vieron por primera vez unos meses más tarde; su debut en sociedad fue en una alfombra roja en 2016.