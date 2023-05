Qué pasó con Romina Pereiro y Jorge Rial: el motivo de la separación

Romina Pereiro y Jorge Rial estaban juntos desde 2017, pero en medio de la pandemia se produjo la separación. Qué fue lo que pasó.

La separación de Romina Pereiro y Jorge Rial ha sido uno de los temas más mediáticos en Argentina. La nutricionista y el conductor confirmaron su ruptura a principios de marzo de 2022 después de cinco años juntos, y la noticia no tardó en convertirse en el foco de atención de la prensa de la farándula del país.

Recién seis meses después de la separación, Pereiro detalló cómo fue el proceso de duelo que atravesó en una entrevista en el programa radial que le concedió a Agarrate Catalina, emitida por La Once Diez.

La nutricionista reconoció que la separación fue difícil y que se hizo mucho problema por lo que se decía en los programas de televisión: "La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona recontra pública, conocida y era lógico que pasara… pero igual a mí me pesaba mucho".

Pereiro también habló sobre cómo superó la separación y cómo fue su proceso de duelo: "Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo. Ahora estoy disfrutando de estar conmigo misma, de estar sola, tranquila".

La nutricionista y el conductor se casaron en 2019, después de dos años de relación.

La nutricionista también explicó que la televisión es un juego y que no hay que darle tanta importancia a lo que se dice en los programas: "Con el tiempo entendí que la tele es un juego, la vida no pasa por ahí, por lo que dicen en la tele. Es aguantar un rato y pasa, como todo pasa. Es parte del show y pasa. Hay cosas más importantes y yo me hacía demasiado problema por eso".

Cómo se conocieron la nutricionista y el conductor

La relación entre Pereiro y Rial comenzó en 2017, después de que intercambiaran mensajes en Twitter. La pareja se casó en 2019, pero la pandemia del coronavirus y las dudas profesionales que surgieron en ese momento afectaron su relación y la llevaron a una profunda crisis. Rial habló sobre ello en marzo de 2022: "A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año tan difícil como fue el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno y obviamente entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré en una crisis ya antes de la pandemia, y esas cosas obviamente afectan a una pareja".

La ruptura entre Pereiro y Rial fue muy mediática y se dio en medio de muchos rumores y versiones escandalosas que incluso incluyeron supuestas terceras en discordia. El papá de Morena y Rocío reconoció la separación en su programa radial Argenzuela, en Radio 10, y ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales.