Qué es de la vida de Silvia Suller

Silvia del Carmen Süller es una exvedette, cantante, actriz, exconductora, exmodelo y figura mediática argentina.

La mediática Silvia Süller volvió a ser noticia con una denuncia pública contra un policía con el que estuvo saliendo durante tres meses. Según contó en el programa El Rum Rum del Espectáculo de Crónica en marzo del último año, el hombre la habría empujado y lastimado cuando intentó borrarle todas las cosas que ella tenía en su teléfono.

A pesar de que la hermana de Guido se mantiene alejada de los medios y ha cultivado un perfil bajo en los últimos años, decidió hacer pública esta denuncia para hacer justicia y evitar que otras mujeres sufran situaciones similares. "Es un psicópata, un mitómano, todo mentira", aseguró en la entrevista.

Según contó Süller, la relación que mantuvo con el policía era un "touch and go" y que ella nunca se enamoró. "Él jamás estuvo más de una hora en mi casa. Hubo una relación y de golpe, un día me dijo que no quería más... le dije, no sabés hacer las cosas y me dijo que era gay. No sé nada, que era casado, que era soltero, macho, gay. Nada, su vida es una mentira, todo mentira", relató.

Lo que más molestó a la mediática fue la reacción del hombre cuando ella le dijo que quería cortar la relación y al cerrar la entrevista aseguró que iría a hacer una denuncia por violencia de género. "Vino a casa y me borró todo del teléfono, no tengo nada, fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron. No sé por qué lo hizo. Yo tenía información de él y soy bocona, le dije ‘elimíname pero yo a vos no, porque en el chat tengo pruebas’ y vino a casa y empezó a tocar mi teléfono y cuando lo veo, no tenía nada".

La situación se complicó aún más cuando ella intentó impedir que él siguiera con su celular: "El día que me sacó el teléfono le dije que me lo diera, y me dio un golpe, tengo una marca, me empujó contra un mueble mal y siguió, me borró todo. Voy a hacer la denuncia, si la Rímolo (Gisele) me llevó 30 años y a Soldán lo mandé en cana, ¿les parece que esto lo voy a dejar pasar?".

A pesar de todo lo sucedido, Silvia Süller se mostró decidida a llevar adelante su denuncia y a hacer justicia por la situación de violencia de género. "Hoy, lo defino como un psicópata, mitómano y las va a pagar porque soy rencorosa y vengativa, lo que me hizo no tiene nombre. No tengo fotos de mis hijos ni de mis nietos", cerró muy segura de que las cosas no quedarán así.

Silvia Suller tiene 65 años

Esta denuncia se suma a las de otras mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género por parte de policías, un problema que lamentablemente sigue siendo muy común en Argentina. La valentía de Silvia Süller al hacer pública su situación puede ayudar a visibilizar esta problemática y a generar conciencia sobre la importancia de denunciar y actuar frente a este tipo de situaciones.