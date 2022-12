Preocupante relato de Diego Brancatelli desde Qatar: "No aguanto más"

El periodista se encuentra viendo el Mundial desde Qatar y subió un video en sus redes sociales donde se mostró muy preocupado.

Diego Brancatelli usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo con respecto a la organización del Mundial Qatar 2022, donde se encuentra como hincha junto a su hijo. El periodista relató una secuencia ocurrida al momento de entrar a la cancha para el partido entre Francia e Inglaterra y disparó contra todos.

"Vinimos al Fan Fest a ver Francia vs Inglaterra. Entraba con Luca con un pancho en la mano. Se lo hicieron tirar", escribió a través de su cuenta de Twitter. Brancatelli se mostró sumamente enojado por el accionar de la seguridad, por lo que siguió: "Entró llorando. Son de terror. Así hay decenas de cosas".

El partido que presenció el periodista fue vibrante y puso a Francia en semifinales del Mundial Qatar 2022, tras ganarle a Inglaterra 2 a 1, posterior a la histórica victoria de Marruecos frente a Portugal por 1 a 0. "¡Aguante La Selección! Pero ya hay cosas que no aguanto más de Qatar", concluyó en el tuit publicado cerca de las cinco de la tarde del sábado 10 de diciembre.

El calvario de salud que reveló Diego Brancatelli

Diego Brancatelli expuso un problema de salud que lo atormentó a tal punto de no llevar adelante algunos proyectos laborales, tales como su supermercado, cervecería y un trabajo en Pilar. El periodista, que viene de protagonizar una escandalosa pelea con Santi Maratea, se expresó en este sentido para responderle al influencer y se detuvo para detallar el calvario que vivió.

El fuerte cruce en redes sociales entre Maratea y Brancatelli, quien lo había chicaneado diciéndole "Santi Manotea" por sus colectas solidarias, tiene su segunda parte. Es que el periodista se defendió de las acusaciones de que vive del Estado y su proyecto fallido de un supermercado. "Un día, cuando tenga más tiempo, voy a contar por qué mi vida este año decidí hacer un montón de cosas", indicó.

"No es porque me fundí. Tengo un problema de salud, un problema de salud serio, tengo que dejar de hacer cosas. Estoy obligado. Quiero vivir, quiero vivir más tiempo y me obligaron a dejar actividades", reveló de manera sorpresiva, aunque sin dar muchos detalles. Además, dijo qué tuvo que hacer para abocarse a su salud.

"Dejé el supermercado, dejé la cervecería, dejé el laburo en Pilar. Dejé un montón de cosas para dedicarme a mis hijos y a mi familia", contó Brancatelli. En última instancia, se acordó de la pelea con Maratea y le dedicó un fuerte mensaje: "Un tarado como éste no va a venir a decir ni que robo, ni que me la gano del Estado, ni que fundí un supermercado. Yo ya lo expliqué. Cuando quieras nos sentamos y te cuento también qué problema tengo para que un supermercado no me haga mala sangre", lanzó.