Preocupante anuncio de Cinthia Fernández sobre la salud de su hija: "Hay que rezar"

La bailarina hizo un fuerte posteo en su Instagram donde contó que su hija involucionó por una equivocación del personal de salud. Cinthia Fernández se encuentra en República Dominicana junto con sus hijas.

Cinthia Fernández volvió a hacer un posteo en Instagram sobre la salud de su hija Francesa desde República Dominicana y no dio buenas noticias. La exparticipante de Bailando por un sueño aseguró que la niña tuvo una desmejora en su cuadro por el olvido de una enfermera de la institución donde se encuentra internada.

"Es todo un lío porque tengo que entretener a las otras dos y cuidar a Fran. Por suerte está mi vieja, nos turnamos y ella no sale de la habitación. Hoy solo salió a desayunar. La verdad es que anoche Fran vomitó a las 2 de la mañana, la llevé a la clínica que está dentro del hotel. Pero la verdad es que no sé por qué la llevo porque me estoy manejando con los pediatras de Buenos Aires", comenzó su descargo Fernández en una de sus historias de Instagram.

La acróbata aseguró que en la clínica se olvidaron de darle el medicamento principal a su hija y agregó: "Después le dejaron todo el brazo inflamado y no se dieron cuenta si yo no preguntaba, no confío ni en mi sombra. Imaginate que un médico me preguntó por qué le dieron un antibiótico que le dieron, así que hay que rezar para que no vomite, porque hoy a la mañana volvió a vomitar, y estamos tratando de que tolere los líquidos".

"Desde las 9 de la mañana hasta ahora no volvió a vomitar, pero está tirada y duerme todo el día. Si no vomita, la llevamos bien, pero si no hay que volver a internarla así que averigüé por otra clínica porque a la otra nunca más la vuelvo a llevar. Hay que rezar, qué se yo", concluyó la celebridad. Fernández compartió otra historia en las últimas horas en la que aludió a una mejora en la salud de su hija. "Por acá, no vomitamos y comemos pancito", escribió Cinthia y mostró a su hija mientras dibujaba en un cuaderno a modo de entretenimiento.

El enojo de Carmen Barbieri con Matías Defederico

El futbolista y padre de las hijas de Cinthia Fernández no viajó al país centroamericano para acompañar a su ex e hijas en esta situación. "¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas? Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien que se sentiría mucho mejor, y tendría que estar con Cinthia", soltó Barbieri en su ciclo Mañanísima.

La madre de Federico Bal mostró su empatía con la precandidata a diputada por el frente UNITE en la difícil situación que atraviesa. "Ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta! Está demostrando lo que Cinthia se queja y cuenta", en alusión a los conflictos que ha habido entre Fernández y Defederico en los últimos años.