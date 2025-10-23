Preocupación por Susana Giménez: viajó de urgencia a Miami y fue vista en silla de ruedas

Susana Giménez fue vista en silla de ruedas.

Susana Giménez volvió a ser noticia no por un escándalo sino por un tema relacionado a su salud, ya que la periodista Laura Ubfal reveló que se la vio en silla de ruedas por el aeropuerto de Miami, donde viajó de urgencia las últimas horas. Los detalles sobre lo que ocurrió con la diva de los teléfonos y por qué debió ser asistida.

En LAM (América TV) Laura Ubfal contó detalles del viaje de urgencia de Susana Giménez a Miami y llevó tranquilidad con respecto a su salud: "Llegó a las cuatro de la mañana a Miami. Cuando bajó llamó la atención, según me llegó la data, fue vista en silla de ruedas, pero no es nada raro". Y sobre el motivo de la visita, agregó: "Fue a ver qué pasa con su casa. Tiene una muy linda que compró a tres millones y ahora está valuada en nueve millones y medio de dólares. Pagó 125 mil dólares de impuestos, está al día".

Por qué usó una silla de ruedas para trasladarse

Yanina Latorre deslizó que el uso de la silla de ruedas para trasladar a Susana puede deberse a una reciente operación a la que debió someterse la diva, de la que no trascendió información hasta el momento. El uso de silla de ruedas es una práctica común en el aeropuerto para figuras públicas y/o personas mayores que desean un traslado más rápido y cómodo al subir y bajar del avión.

Por el momento no se sabe si Susana Giménez volverá o no a la pantalla de Telefe en lo que resta del 2025 y en la programación del 2026. El canal de las tres pelotas le dio "un cierre" a su mítico ciclo el año pasado y su plan para la conductora era renovar su contrato con otros programas de juegos y entretenimientos que, por el momento, no salió a la luz.