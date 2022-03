Preocupación por la salud de Lía Crucet: "La tienen que volver a operar"

La cantante de cumbia atraviesa un difícil momento tras una complicación en su salud por la que debió ser operada. El esposo de Lía Crucet reveló todo acerca del estado de su pareja.

Lía Crucet atraviesa un complicado momento de salud por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. El esposo de la cantante de cumbia, Tony Salatino, se expresó sobre el estado de su pareja y cuáles son los pasos siguientes para su recuperación.

"Se le astilló el hueso en donde le pusieron un clavo, se agrandó el agujero y se le astilló todo", informó Salatino en diálogo con Teleshow sobre cómo fue el origen de la situación que atraviesa Crucet. Y agregó: "Le están sacando el clavo, después la tienen que volver a operar otro día, no sé cuándo, más adelante, y ponerle directamente una prótesis más grande, no sé cómo van a hacer".

La pareja de la intérprete de La Güera Salomé reveló que la cantante se atiende en el mismo hospital donde le pusieron la prótesis, desde donde informaron que ese tipo de consecuencias son comunes tras colocar objetos extraños a un cuerpo. "Le puso una prótesis y un clavo y parece que se le astilló. No sé cómo sigue esto. Estoy tan enloquecido que no sé ya cómo hacer, vamos a ver. Aquí estamos, poniendo el pecho", enunció Salatino, quien ha denunciado en varias oportunidades de manera pública a la hija de Crucet por no hacerse cargo de la salud de su madre.

La guerra judicial entre Tony Salatino y Karina Crucet

Lía Crucet habría iniciado acciones legales contra su hija, Karina, por difamación a su esposo. "Karina salió a desmentir que Lía iba a iniciarle juicio pero estamos en ese proceso, de hecho ahora tengo en mi poder la carta documento después de sus dichos", explicó el abogado de la música en Mitre Live hace algunas semanas. Y sumó: "Ella dijo que Tony Salatino realizó maniobras fraudulentas para dejarla sin herencia, esto no es real".

"Ahora mandamos la primera carta documento, estamos esperando que se rectifique, la noticia de último momento es que se concreta esto", soltó a finales de febrero de este año el letrado y aseguró que, en caso que Karina no se rectifique de sus dichos, llevarían la situación judicial hasta las últimas consecuencias. "Lía no está bien y la tiene bastante amargada todo esto", comentó luego el abogado.

En la carta documento, puede leerse un texto de Salatino en el que explica por qué le inicia acciones legales a Karina: "Usted dice que yo hago cosas mal con respecto a la salud de su madre. Que supuestamente puse bienes de su madre y que puse bienes de ella a mi nombre".