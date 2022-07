Preocupación por la salud de Julio Iglesias: "No quiere que nadie lo vea así"

Revelan detalles sobre la preocupante salud de Julio Iglesias: los detalles sobre su estado físico y mental.

Salió a la luz una triste noticia sobre la salud de Julio Iglesias. La última vez que el músico había sido visto fue en 2020, con algunas dificultades para caminar. Sin embargo, ahora se dice que su situación es todavía más crítica.

De acuerdo con estos rumores anónimos que surgieron entre los periodistas españoles, Julio Iglesias no solo está mal físicamente sino también mentalmente, "casi en una depresión". "Está muy mal físicamente, siempre ha sido muy coqueto y no acepta verse así", aseguró esta fuente. Jorge Rial completó la información y contó que una persona lo vio en Miami en un estado de total decadencia.

El tema salió a partir de los memes que surgieron en las redes sociales en el mes de julio en referencia al cantante. Rial explicó en su programa Argenzuela (C5N) que no puede reírse de esos chistes desde que supo el verdadero estado de salud del artista. "Cada vez que los veo (a los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami", expuso el periodista.

"Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", detalló Rial. Según esta persona, fue a visitar a Julio a su hotel y se encontró con una imagen impactante del músico.

"Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta. Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad", aseguró Rial. Todo apunta a que es esta la razón por la que no sale de su mansión. "Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así", cerró el conductor.

Qué piensa Julio Iglesia sobre los memes que circularon sobre él

Fueron muchísimos los memes de Julio Iglesias que los usuarios crearon en las redes sociales. A diferencia de otras celebridades que no se toman a bien estos gestos de humor por parte de sus fanáticos, Iglesias se divirtió mucho viéndolos. Andy Kusnetzoff, conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe), contó que habló sobre el tema con una persona muy cercana al cantante. “He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo: 'A él le divierte muchísimo esto y espera a que sea julio en Argentina'", reveló el conductor.