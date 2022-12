Preocupación por la salud de Darío Barassi previo a Año Nuevo: "Estoy muerto"

El conductor de 100 Argentinos Dicen por El Trece grabó un video publicado en sus redes sociales donde relató el mal momento que atraviesa.

Darío Barassi expuso a través de sus redes sociales un problema de salud que lo pone contra las cuerdas, ya que se encuentra de licencia en 100 Argentinos Dicen por El Trece, tuvo que abandonar algunos proyectos laborales y pasará un Año Nuevo distinto. Por este motivo, publlicó un video en Instagram en el que relató cómo se siente.

"Finalmente caí, estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus", expresó Barassi, fastidioso por la situación que lo condenó a estar en cama y, seguramente, perderse los festejos por Año Nuevo. El conductor de El Trece dejó varios capítulos de 100 Argentinos Dicen, por lo que todavía se siguen emitiendo.

"Ay Dios, me siento para el orto. Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo. Me quejo, balbuceo", indicó con un toque de humor, pero con un notable decaímiento producto de su estado. "Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto", dijo en otra historia de Instagram.

Barassi tiene por delante un 2023 cargado de proyectos vinculados a la actuación y afuera de El Trece, ya que no continuará al frente de su programa que fue un éxito. "En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, se quejó.

En un último video, siguió lamentándose por tener que estar en cama en este contexto de fin de año. "¿Voy a morir de esto? No entiendo. Ay, dios, mi estómago y yo. “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele", manifestó.

Darío Barassi reveló una insólita anécdota al aire: "Cayó la policía"

Darío Barassi sorprendió a todos en El Trece al contar una anécdota inédita al aire que lo incluye a él y a la policía. "¡Mamá no hice nada!", exclamó el conductor en 100 argentinos dicen con tonada sanjuanina, recordando una situación de su pasado, aunque ya con risas.

En los últimos años, Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más exitosos de la pantalla de El Trece gracias a su labor en 100 argentinos dicen, un programa que logró enamorar a los espectadores y se colocó como uno de los comodines de la señal del Grupo Clarín. Pero el actor tiene otros proyectos en carpeta y pronto dejará la grilla del canal que conduce Adrián Suar. Pero mientras tanto, Barassi sigue divirtiendo con su estilo desfachatado y anécdotas graciosas de su vida.

Una de las consignas de 100 argentinos dicen de hace unos días fue "si alguien pone mala cara cuando le suena el teléfono, ¿de dónde lo están llamando?", a lo que Barassi aclaró que se refería a un rostro de preocupación y no de enojo. "De la policía", fue la respuesta de una participante que provocó la curiosidad del conductor, quien le consultó si alguna vez había estado presa por algún acto de vandalismo. La réplica de la concursante fue tan inmediata como contundente: "No, todavía no".

Fue entonces que el actor decidió revelar una anécdota inédita de su infancia: "¿Yo conté la vez que pinté un grafiti en la esquina del colegio? Si, pinté un grafiti… cuando tenías 15 años, hacías como un boliche, matiné, todos los grupos hacíamos fiestas. Pinté un nombre, no me acuerdo ni cómo se llamaba". "Cayó la policía, le di todos los datos de cómo llegar a mi casa, yo vivía en la loma del orto, nadie sabía llegar a mi casa", agregó Barassi.