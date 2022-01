Preocupación por el terrible accidente de Guido Süller: "Me chocaron todo"

El mediático vivió una terrible situación en la madrugada del domingo, la cual generó un gran susto y preocupación. A continuación los detalles.

Guido Süller es una de las personas más mediáticas del espectáculo nacional, por lo que cada situación en la que se ve envuelto suele generar una gran polémica y muchos salen en búsqueda de la palabra de él. Sin embargo, en las últimas horas, el artista se convirtió un noticia por un trágico accidente automovilístico.

En la madrugada del domingo, Guido Süller protagonizó un terrible accidente vial en la ruta 9, a la altura del kilómetro 47, que derivó en algunas secuelas de salud. Aunque se encuentra estable, el actor tendrá que quedarse unos días bajo observación médica para prever que todo se encuentre en condiciones para darle el alta. Mientras tanto, se conocieron los detalles de lo que le había sucedido.

"Me re chocaron todo el auto”, fueron las primeras palabras del hermano de Silvio cuando se produjo en accidente. El choque sucedió cerca de la 1 de la madrugada, cuando Guido regresaba de una cena con amigos y, aunque se desconocen los detalles de cómo sucedió el siniestro, su camioneta Kangoo quedó completamente chocada. Por otro lado, Süller se encontraba solo en el vehículo, por lo que no hubo más afectados.

El artista no volvió a estar activo en sus redes desde el accidente.

A penas llegaron las ambulancias, Guido Süller fue inmovilizado con un cuello ortopédico y derivado a un centro de salud cercano para hacer un chequeo general de su salud. En este marco, el portal Teleshow pudo acceder a alguna imágenes de la situación en donde se lo veía al actor en estado de shock y muy dolorido por los golpes que provocó el impacto. Afortunadamente, no se conocen detalles de que el choque haya generado daños graves.

Otro incidente que afectó la salud de Guido Süller

Tal como se mencionó anteriormente, Guido es uno de los personajes más mediáticos de la farándula nacional, sin embargo, hace ya unos meses que se encuentra alejado de los medios y uno de los principales motivos fue un terrible problema de salud que lo acompañó y lo hizo someterse a una intervención quirúrgica.

Lo cierto es que Süller venía con un terrible problema de visión desde hace algunos años y el diciembre pasado terminó por operarse en el Hospital Austral. "Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto. Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero no había forma", confesó más tarde en sus redes sociales.