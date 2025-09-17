Preocupación por el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Registros de fiebre"

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina.

El estado de salud de Thiago Medina continúa siendo delicado y su evolución es seguida minuto a minuto por su familia, amigos y fanáticos. En las últimas horas, Daniela Celis compartió un mensaje en sus redes sociales para actualizar la situación del ex Gran Hermano, quien permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás.

“Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”, comenzó la publicación de Celis en su cuenta oficial de Instagram, en la que pidió respeto y oraciones para acompañar este momento crítico. Vale destacar que si bien ambos se separaron hace unos meses, mantienen una estrecha relación.

Daniela Celis compartió las últimas noticias sobre la salud de Thiago Medina.

Según explicó, el joven “presentó nuevos registros febriles” en las últimas 24 horas, motivo por el cual “se realizará una fibrobroncoscopia” para evaluar en profundidad su cuadro respiratorio. “Esperamos resultados”, agregó la ex participante del reality, dejando en claro la preocupación que rodea a su entorno.

Qué se sabe de la próxima operación de Thiago Medina

La intervención quirúrgica dependerá de cómo responda el organismo de Thiago en las próximas horas: “Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, detalló Celis. La operación será un trabajo conjunto con especialistas de la Provincia de Buenos Aires: “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría”, precisó Daniela, destacando la labor médica que lo asiste.

Finalmente, Celis remarcó la importancia de la fe y el acompañamiento colectivo en este momento crítico: “Mantenemos el pedido cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”. De esta forma informó a todos los seguidores, amigos y familiares del papá de sus hijas cómo avanza su estado médico.