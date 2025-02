Preocupación por Anamá Ferreira: la modelo sufrió un accidente.

Este miércoles, se conoció que la modelo Anamá Ferreira sufrió un impactante accidente automovilístico en pleno barrio de Recoleta. Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), la conductora fue víctima de un choque en cadena que le ocasionó la destrucción total de su auto.

“Estaba molesta porque venían rápido y era un día de lluvia”, comenzó explicando la panelista, quien además añadió que la modelo brasileña se encuentra perfecta de salud. “No sufrió ningún golpe”, detalló. A su vez, Iglesias compartió un audio de WhatsApp que le envió Anamá, donde la modelo explicaba lo sucedido: “Yo venía del programa Tarde de brujas (Net TV), por Callao, cerca del 800. Iba despacio, pero como era un día de lluvia, la situación era difícil y peligrosa. Una camioneta venía a gran velocidad y me chocó por atrás. Me hizo pomada mi auto”.

Luego, Anamá sumó más data sobre el incidente: “Vino la policía, vino la ambulancia porque me pegué para atrás, pero por suerte todo estaba bien. No necesité nada”. Por último, molesta, expresó: “El auto, bien, gracias. El auto, destruido atrás. Es un disgusto porque la gente es inconsciente. Cuando llueve, hay que ir despacio y dejar espacio”.

El día que las redes sociales creyeron que Anamá Ferreira había muerto

Anamá Ferreira es sin dudas una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en Argentina, donde desarrolló su extensa carrera ligada al modelaje, la televisión y lo empresarial. En los últimos días, la animadora brasileña de 73 años viene de estar en el ojo de la tormenta luego de un inesperado adiós que conmocionó de lleno al ambiente.

El mundo del espectáculo tiene a un sinfín de figuras que trascendieron en el ambiente. El caso de Anamá Ferreira es particular, ya que decidió dejar de vivir en Brasil, de donde es oriunda, para poder desarrollar sus actividades en Argentina, donde todavía reside. En este marco, la empresaria estuvo en el centro de la escena por un inesperado comentario y tuvo que salir a grabar un video de manera urgente para esclarecer lo ocurrido.

Es que muchas personas imaginaron que Anamá había fallecido por el comentario que arrojó Pilar Smith, quien la despidió del programa Gossip. "Te vamos a extrañar", comentó la periodista. Esto generó distintas interpretaciones y Ferreira utilizó sus redes sociales para advertir que estaba viva. "Hola acá estoy, informó mal Pilar Smith estoy vivita y coleando. Me llama todo el mundo. Gracias a Dios acá estoy. Terminé Tardes de Brujas. Llegando a casa y escándalo. Estoy viva y para rato largo doy batalla", lanzó.

"Salgo de nuevo a aclarar porque están diciendo cualquier cosa, porque Pilar puso un posteo diciendo 'te vamos a recordar' y sale cualquier cosa. No, no, larga vida para mí, que soy una negra guerrera. Estoy vivita y coleando, no se asusten. Por favor, que mi hija no está, está viajando... imaginate", agregó Anamá. "Hay negra para rato. Dejé Gossip, pero Pilar lo anunció de una manera muy extraña, entonces todo el mundo piensa lo peor", concluyó en lo que fue una situación que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo.