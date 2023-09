ESCÁNDALO Echaron a Anamá Ferreira de un evento con la Policía: "No me toques"

Anamá Ferreira realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales tras haber sido echada de un desfile. La furia de la empresaria que acusó a una personalidad de la farándula.

Anamá Ferreira es una exmodelo, empresaria y animadora brasileña nacionalizada argentina de 71 años que hace años vive en el país, donde desarrolló su extensa carrera. En las últimas horas, su nombre reapareció porque se vio inmersa en un escándalo tras haber sido echada de un desfile, motivo por el cual tomó la decisión de realizar un extenso y contundente descargo a través de sus redes sociales.

"Quiero aclarar detalladamente lo sucedido: el desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años del cual tengo bellísimos vestidos que también compré de sus diversas colecciones. Él hace su desfile y por supuesto me invita a que vaya y me estaba esperando", escribió en primera instancia en un posteo publicado mediante sus historias de Instagram. El episodio ocurrió el jueves 21 de septiembre y rápidamente tomó repercusión en el mundo de la farándula.

"Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones 'desde arriba'", soltó refiriéndose a Elina Fernández, la modelo de 33 años que es pareja del empresario de 77 Eduardo Constantini, presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. "Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal. Y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo", sostuvo.

Al mismo tiempo, Ferreira dijo que "no es maduro de su parte" el hecho de mezclar lo personal con lo profesional acusándola de haber decidido echarla del desfile. "Hacer esto varios años después en un lugar al que yo estaba invitada por lista y sacarme con la Policía es un papelón y una falta de respeto total", lanzó furiosa. En sus historias, también registró el momento en que la seguridad del evento con la Policía en la entrada le decían que se vaya del lugar.

Nai Awada hizo una dura acusación contra Anamá Ferreira: "13 años"

Anamá Ferreira fue noticias hace algunos meses por su intempestiva renuncia en vivo en Gossip. La ex modelo era una de las panelistas del programa conducido por Pilar Smith, pero enfurecida con la periodistas y con el resto de sus compañeros, abandonó el estudio furiosa.

El conflicto se originó cuando la brasileña presentó al aire unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen, quien aseguró que es la nueva pareja de Juana Viale. Sin embargo, Smith y el resto de los integrantes del panel aseguraron que las imágenes no eran prueba suficiente del romance. “Anamá, yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, criticó la conductora de NET TV.

“¿Ustedes me están hablando en serio?”, respondió Anamá sorprendida. “Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”, sostuvo indignada.

Tras su controversial salida de Gossip, Nai Awada fue convocada para ocupar su lugar. Y la actriz, fiel a su estilo, se metió de lleno en las internas del programa. “Lo generosa que sos. Te amé Pilar Smith ¡Feliz de trabajar con vos!”. Luego disparó:: “Bye bye Anamá Ferreira I’m sorry for you, baby. El que se fue a Sevilla... Jajaja, el público me prefiere”, escribió en su cuenta de Twitter.